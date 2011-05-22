نقد منطقی دفاع مقدس بهترین راه ماندگار کردن آن است

به گزارش خبرنگار مهر، دریابان علی شمخانی رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح امروز یکشنبه در همایش "خرمشهر را خدا آزاد کرد" گفت: اگر قابلیت های جنگ به درستی و به دور از اغراق و به شکل هنرمندانه ای منعکس شود می‌توان حتی عناصر بین مخاطب جنگ را تحت تاثیر قرار داد، ولی اگر واقعیت های جنگ به شکل غیر حقیقی بیان شود می تواند حتی مخاطب اصلی خود را از دست دهد، چیزی که ما هم اکنون به آن گرفتار هستیم.

وی با بیان اینکه خرمشهر 3 بار قبل از انقلاب و یک بار هم پس از انقلاب اشغال شد، گفت: تنها زمانی که خرمشهر اشغال شد و توسط ملت ایران بدون هیچ ما به ازایی آزاد شد بار چهارم بود که این انعکاسی از تجلی و وحدت ملی در آن شرایط مقابله با یک تجاوز نیابتی از سوی کشورهای دیگر بود، به طوریکه صدام با کمک کشورهای عربی و همینطور کشورهای فرامنطقه ای برای جلوگیری از نفوذ انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی علیه ایران را شروع کرد.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح تصریح کرد: درک درست مردم ازتهدید و شاخص گذاری حضرت امام باعث شد برای اولین بار خرمشهر بدون دادن هیچ امتیازی فقط با خون رزمندگان اسلام آزاد شود.

وی در بیان اهمیت خرمشهر گفت: آزادسازی خرمشهر به دلیل جایگاه جغرافیایی مهم و همچنین بهره تبلیغاتی نقطه عطف بزرگی در جنگ بود.

دریابان شمخانی تصریح کرد: ما همیشه جنگ را در سردارانی که هم اکنون هستند می بینیم در حالیکه اینطور نیست و واقعیت این است که جنگ را فقط سرداران طراحی نکرده اند بلکه سرداران زیادی وجود دارند که گمنام هستند و ما باید به آنها بپردازیم و این عین عدالت است.

رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروهای مسلح با بیان اینکه مقدس کردن جنگ منجر به محصور شدن آن در کتابخانه ها می شود، گفت: به نقد کشیدن جنگ از راه درست و منطقی بهترین راه برای ماندگار کردن آن است.

وی با اشاره به عملیات بیت المقدس که منجر به آزادسازی خرمشهر شد، گفت: در آن مقطع هیچ کس قصد عقب نشینی از خرمشهر را نداشت چون به قول صدام خرمشهر بالش استراحت بصره بود و اگر این بالش گرفته می شد آرامش نیز از بصره گرفته می شد.

وی با بیان اینکه همه عملیات های ما در طول جنگ مبتنی بر تحلیل و بررسی شرایط آن زمان بود، گفت: در حقیقت ما باید در آن موقع در زمین در زمان و با روشی می جنگیدیم که با آن دشمن توانایی غلبه بر ما را نداشته باشد و بر همین اساس ما محل عملیات های خود را شیر یا خطی تعیین نمی کردیم، بلکه با محاسبه دقیق و حساب شده این کار صورت می گرفت.

دریابان شمخانی با تاکید بر اینکه نقش خرمشهر در تثبیت بصره و تقویت بغداد بسیار برای عراق مهم بود، گفت: عراق با چنگ و دندان حاضر نبود خرمشهر را از دست بدهد اما اراده ملت ایران که مبتنی بر حرکت امام راحل بود عراق را وادار کرد که از خرمشهر عقب نشینی کند.

وی در خصوص این سئوال که چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ ادامه یافت، گفت: در آن زمان هیچ حزب و گروه سیاسی در ایران نگفت که چرا بعد از فتح خرمشهر جنگ را ادامه می دهید و این سئوال بعد از جنگ مطرح شد البته این سئوال بد نیست و نقد جنگ مثبت است اما اگر فتح خرمشهر را در چمبره این سئوال قرار دهیم خطا کرده ایم.

وی خاطر نشان کرد: ضمن اینکه ما به عراقی ها اطمینان نداشتیم که اگر جنگ را تمام کنیم عراق مجددا به ما حمله نکند زیرا در آن زمان هنوز 2 هزار و 500 کیلومتر خاک ما در دست ارتش بعث عراق بود و ما باید در آن مقطع آتش بعثی ها را از سر مردم این مناطق دور می کردیم.

شمخانی در ادامه با بیان اینکه جنگ آن روز مشخص بود دشمن و تجهیزات نظامی هم مشخص بودند گفت: اما جنگ امروز اینطور نیست یعنی بدون تیراندازی و بوی باروت بسیاری شهید می شوند و جهت مبارزه را فراموش می کنند.

وی تصریح کرد: مهم این است که آنچه موجب پیروزی ما در فتح خرمشهر شد وحدت ملی ما بود و آن چیزی که امروز در برابر تهدیدات بیرونی به آن نیاز داریم وحدت ملی است. یعنی باید از فتح خرمشهر درس بگیریم که چطور بر خلاف تصور دشمن از قدرت پنهان خود قدرت آشکار بسازیم.

وی همچنین در خصوص پذیرفتن قطعنامه 598 نیز گفت: ابتدا عراق قطعنامه 598 را پذیرفت و ما آن را نپذیرفتیم بلکه 11 ماه بعد از آن این قطعنامه را پذیرفتیم که در آن زمان عراق دیگر از پذیرفتن این قطعنامه سر باز زد و به ایران حمله کرد و پس از آن عراق با کمک منافقین به جنوب و غرب کشور حمله کردند و می گفتند که امروز کرمانشاه و فردا تهران را خواهیم گرفت. بطوریکه با جنگ تن به تن عراق مجبور به عقب نشینی شد.

شمخانی اضافه کرد: درحقیقت صدور قطعنامه 598 پذیرش این قطعنامه و خاتمه جنگ در 3 زمان متفاوت اتفاق افتادند که باید به آن توجه کرد اما متاسفانه برای اینکه یکدیگر را حذف کنیم دائما می گوییم چه کسی جام زهر را به امام نوشاند.

وی اضافه کرد: شناخت سازمان هوشمند، توسعه سازمانی در حین انجام عملیات، چگونگی ربط دادن مردم به پیچیده ترین موضوع یعنی جنگ و ابهت سازی جمهوری اسلامی ایران بعد از آزادی خرمشهر از جمله دردهایی است که نباید از آن غافل شد و باید بیش از پیش به این موارد توجه کرد.

دریابان شمخانی در بیان مقدس بودن جنگ تحمیلی گفت: درخشان ترین صفحه تاریخ ملت ایران دفاع مقدس بود چرا که طی 200 سال گذشته هیچ جنگی علیه ایران رخ نداده مگر اینکه خاکی از کشورمان جدا شده باشد اما این مقدس بودن به معنای آسمانی شدن آن نیست زیرا بالاخره همه ما بشر هستیم و خطا می کنیم.

وی اضافه کرد: ما در آن زمان راه درست را انتخاب کردیم زیرا دفاع مقدس حماسه ای است که موجب عزت ملت ایران شد و قدرت بازدارندگی بوجود آورد که تا امروز کسی جرات نکرده علیه ایران اقدامی کند.

شمخانی تصریح کرد: کسی که در دفاع مقدس نقش نداشته است نمی تواند آن را به استهزاء بگیرد. دفاع مقدس نه توبه نصوح است و نه اخراجی ها یعنی نه آسمانی است و نه زمینی و تمام عناصری که در جنگ شرکت کردند آدم های عادی بودند.

وی افزود: بهترین راه برای ضربه زدن به جنگ این است که بگوییم همه کسانی که شهید شدند ملائک الله بودند.