به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مهذب ترابی گفت: طی سال‌های 79 تا 88 افزون بر 108 میلیون شعله لامپ کم‌مصرف یارانه‌ای بین مشترکان برق کشور توزیع شده است.

مدیرعامل سازمان بهره‌وری انرژی ایران افزود: در طول سال‌های 79 تا 85 حدود 15 میلیون شعله لامپ کم‌مصرف از سوی شرکت توانیر و برخی شرکت‌های منطقه‌ای توزیع شد که این اقدام به کاهش 250 مگاواتی مصرف توان و نیز صرفه‌جویی مصرف انرژی به میزان 550 میلیون کیلووات ساعت منجر شد.

وی تصریح کرد: از سال 86 تا سال 88 نیز با اجرای گسترده طرح توزیع لامپ های کم مصرف، حدود 93 میلیون شعله لامپ کم مصرف توسط سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا) توزیع شد که کاهش مصرف توان به میزان یکهزار و 750 مگاوات و صرفه جویی 8/3 میلیارد کیلووات ساعت مصرف انرژی از آثار مثبت اجرای این طرح محسوب می شود.

مهذب ترابی، کاهش 8/2 میلیون تن تولید گازهای گلخانه ای را از دیگر آثار توزیع 108 میلیون شعله لامپ کم مصرف در طول سال های 79 تا 88 عنوان کرد و گفت: در مجموع، توزیع لامپ های کم مصرف یارانه ای به کاهش سالانه یکهزار و 620 گیگاوات ساعت مصرف انرژی در کشور منجر شده است.

وی، جلوگیری از تولید، ورود و فروش لامپ‌های رشته‌ای و نیز لامپ های کم مصرف نامرغوب و بدون کیفیت و اجرای طرح های ضربتی برای جمع آوری لامپ های التهابی را از برنامه های اجرایی برای توسعه استفاده از لامپ کم مصرف برشمرد.

