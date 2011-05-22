به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی امروز یکشنبه در نشست خبری به تشریح عملکرد و برنامه های آتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در چهار محور طرح های پژوهشی، تجاری سازی پروژه ها، حمایت از ثبت اختراع و کرسی های پژوهشی پرداخت و اظهار داشت: بحث طرح های پژوهشی مربوط به تحقیقات کاربردی، بنیادی و توسعه ای بوده که در این راستا 2 هزار و 72 پروژه تحقیقاتی دریافت شده و 216 پروژه در دست بررسی است.

وی شمار پروژه های تحقیقاتی مصوب در حال اجرا را 422 پروژه عنوان کرد و گفت: 303 پروژه تحقیقاتی مصوب خاتمه یافته و 25 پروژه نیز انصراف از اجرا شده است. در همین حال یک هزار و 106 پروژه تحقیقاتی در این بخش فاقد اولویت شناخته شده است.

پورابراهیمی با اشاره به تشکیل کمیته های تخصصی صندوق حمایت از پژوهشگران در محورهای علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم زیستی، فنی و مهندسی، کشاورزی و میان گروهی که 800 عضو هیئت علمی دانشگاهها برای استفاده در مباحث اجرایی و علمی در این دسته بندی ها قرار می گیرند، ادامه داد: نگاه صندوق حمایت از پژوهشگران در حمایت از طرح های پژوهشی، افزایش شاخص های مرتبط در مقیاس جهانی است تا این طرح ها بتوانند گره ای از وضعیت اقتصادی موجود باز کنند.

حمایت از طرح های کاربردی در نظام اجرایی

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران با بیان اینکه سرمایه گذاری در بحثهای پژوهشی در کشورهای توسعه یافته خروجی های اقتصادی دارد افزود: برنامه ریزی صندوق حمایت از پژوهشگران این است که از طرح هایی حمایت شود که رویکرد کاربردی در نظام اجرایی داشته باشند.

پورابراهیمی با اشاره به سهم پژوهش در GDP کشور در آغاز برنامه اول توسعه اقتصادی که حدود نیم درصد بود، اضافه کرد: تا پایان برنامه چهارم این سهم به 3 درصد رسیده و 6 برابر شده است که باید اثرات متقابل این افزایش سهم در اقتصاد کشور دیده شود.

وی تجاری سازی طرح های پژوهشی را از جمله هدف گذاری های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور عنوان کرد و گفت: به رغم گسترش شاخص های علمی تجاری سازی حلقه مفقوده تولید علم و ثروت در کشور است.



راه اندازی بزرگترین شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر کشور

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از اجرایی شدن آیین نامه جدید این صندوق با رویکرد جدید در حوزه تجاری سازی فعالیتها در سال جاری خبرداد و گفت: در این طرح صفر تا 100 فعالیت شرکتهای مخاطره پذیر به محض ایجاد ایده های جدید مورد مدیریت و حمایت قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته نرخ بازده شرکتهای مخاطره پذیر 2 برابر متوسط نرخ بازده بورس آنها است، خاطرنشان کرد: برای اولین بار و با مصوبه هیئت امنای صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، مجوز راه اندازی بزرگترین شرکت سرمایه گذاری مخاطره پذیر کشور – VC – را دریافت کردیم که نیمه دوم خردادماه با حجم عظیم اعتبارت محقق خواهد شد و این طرح مقدمه ای برای راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی ریاست جمهوری است که با سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی امسال به انجام می رسد.

راهیابی شرکتهای دانش بنیان به فرابورس

به گزارش مهر، پورابراهیمی با اشاره به حمایت از شرکتهای دانش بنیان در حوزه تجاری سازی از اصلاح اساسنامه این شرکتها خبرداد تا بتوانند در ساختار عرضه تقاضای علمی قرار گیرند و ادامه داد: طبق جلسات انجام شده با بورس مقدمات تدوین اساسنامه شرکتهای دانش بنیان برای ورود به بازار سرمایه فراهم آمده و پیش بینی شده تا پایان سال حداقل چند شرکت دانش بنیان در فرابورس عرضه شود.

وی با اشاره به فعالیت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در حوزه ثبت اختراع از رویکرد جدید این صندوق برای ارزشگذاری ثبت اختراع و حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی خبرداد و گفت: در رویکرد جدید حمایت از ثبت اختراع با مفاهیم اقتصادی خواهد بود به این معنی که با تغییر آیین نامه اختراعات ارزش اقتصادی پیدا خواهند کرد.

راه اندازی "بورس ایده ها" در بازار سرمایه

رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از راه اندازی بورس ایده ها در بازار سرمایه برای سال جاری خبر داد و اضافه کرد:براین اساس فرآیند ارزشگذاری و خرید و فروش این اختراعات انجام خواهد شد. همچنین برای ثبت اختراعات خارج از کشور نیز 50 درصد هزینه های ثبت اختراع را پرداخت می کنیم تا مشکل ثبت اختراع مخترعان برای خارج از کشور هم مرتفع شود.

وی با بیان اینکه در سال 89 در ایران حدود 12 هزار ثبت اختراع انجام شده که این در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار ناچیز است، افزود: برای مثال در کشور کره جنوبی در یک سال 200 هزار ثبت اختراع انجام می شود که بسیاری از آنها می تواند مشکل نظام اقتصادی این کشور را حل کند.

پورابراهیمی در مورد نگاه جدید صندوق حمایت از پژوهشگران به کرسی های پژوهشی نیز گفت: تاکنون فعالیتهای صندوق در کرسی های پژوهشی بیشتر معطوف به دانشگاههای تهران بود اما امسال این صندوق با تمام توان آمادگی خود را برای حمایت از تمامی دانشگاههای کشور و اساتید و محققان و پژوهشگران اعلام می کند. از تعریف 10 کرسی پژوهشی در کشور خبرداد که 5 کرسی پژوهشی تاکنون نهایی شده است.