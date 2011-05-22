مهندس افشین پایانی فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مشارکت‌های مردمی طی سال گذشته در استان گفت: میزان مشارکت‌های مردمی استان در سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان بوده است.



وی در ادامه با اشاره به انواع طرح‌های مشارکت‌های مردمی در کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: ‌ در سال گذشته در طرح اکرام ایتام در قم ۲ میلیارد تومان، وجوهات خاص خیرین برای افراد خاص و مشخص ۲میلیارد و ۱۵ میلیون تومان و مناسبات ۴۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده است.



۴۰۰ میلیون تومان زکات در قم جمع آوری شد



پایانی فر اضافه کرد: همچنین در طرح جشن نیکوکاری ۳۲۰ میلیون تومان و زکات مال و فطره ۴۰۰ میلیون تومان جمع آوری شده و مابقی کمک‌های نیز تحت قالب صدقات و مبرات دیگر بوده است.



وی در ادامه با بیان اینکه مشارکت‌های مردمی به دو دسته کلی تقسیم بندی می‌شود، گفت: یکی وجوهات امانی و شرعی و دیگری کمک‌های مردمی است که کاربرد عام دارد که دارای چندین سرفصل شامل تامین جهزیه نوعروسان، تامین مایحتاج دانش آموزان نیازمند، درمان بیماران صعب العلاج، تعمیر منازل مددجویان و... می‌شود.



معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم همچنین در خصوص پرداخت وجوهات امانی و شرعی مردم به کمیته امداد بیان داشت: این وجوهات الزامات خاص خود را دارد، مثلا در مورد وجوهات شرعی کفاره طبق نظر شارع مقدس نان تهیه و بین نیازمندان توزیع می‌شود و یا زکات فطره الزامات خاص خود را دارد.



وی افزود: و یا در مورد وجوهات امانی، برای مثال اگر برای طرح اکرام ایتام باشد و حامی یتیم خاصی را مد نظر داشته باشد، باید عین مبلغ صرف‌‌ همان یتیم شود.



پایانی فر در پایان گفت: مشارکت‌ها و کمک‌های مردمی به کمیته امداد امام خمینی (ره) برای نیازمندان خود استان صرف می‌شود مگر در مواردی که برای افراد و یا کشورهای خاص جمع آوری می‌شود که در این صورت روی صندوق‌های جمع آوری کمک‌ها نوشته می‌شود و یا شماره حسابی به‌‌ همان عنوان اعلام می‌شود.

