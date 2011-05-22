بانوان امدادگر کمیته امداد در البرز گرد هم آمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش بزرگداشت مقام زن و جشن ولادت حضرت فاطمه (س) به میزبانی کمیته امداد استان البرز در مجتمع فرهنگی تربیتی امام علی (ع) استان البرز برگزار شد.

سرپرست کمیته امداد استان البرز ضمن گرامیداشت سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه (س) و روز زن در این خصوص گفت: این جشن با حضور 400 تن از بانوان امدادگر از استانهای البرز، تهران و دفتر مرکزی برگزار شده است.

علی سالارکیا ادامه داد: در این همایش با اهدای شاخه گل و هدایای ارزشمند از مهمانان تقدیر به عمل آمد.

وی افزود: همچنین در این همایش تلاش شد تا با برنامه های سخنرانی و برنامه های فرهنگی و هنری، روزی به یاد ماندنی برای بانوادن امدادگر رقم زده شود.

در این همایش نماینده مردم کرج در مجلس نیز گفت: حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س) سرمایه های گرانقدری هستند که به عنوان یک الگوی موفق برای زنان درهمه جوامع اسلامی مطرح هستند.

آجرلو اضافه کرد: اگر دختران و زنان با اندک اطلاعاتی که از زندگی حضرت دارند در حد توانایی خود عمل کنند، شیرینی و لذت این روش زندگی را در دنیا هم خواهند چشند و جامعه نیز از این رشد و تعالی بهره خواهد برد.

