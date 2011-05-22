برنامه "آستانه" در شبکه دو تهیه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه که در 200 قسمت 15 دقیقه‌ای تولید شده و با اجرای ندا واشیانی و آیتم‌های متنوع سعی دارد افق روشنی را برای نوجوانان امروز که مردان و زنان فردای این جامعه هستند ترسیم کند.

برنامه "آستانه" با فرم و محتوای متفاوت سعی دارد با ایجاد فضایی که شباهت بسیاری به اتاق فکر دارد نوجوانان را ترغیب به تفکر در مسائلی چون موضوعات فرهنگی، هنری، اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی و .... کند و ترانه‌های تیتراژ این برنامه همه در راستای نوجوان سرود شده‌اند.

سایر عوامل این برنامه عبارتند از نویسندگان: ریحانه شمس الواعظین، نرگس قادری و مهدی استاد احمد، ترانه سرا: افشین یداللهی، آهنگساز: بابک زرین، تنظیم آهنگ: نیکان، تصویربردار: محسن همایونی، صدابردار: بهرام حاجیان، مدیر تولید:‌ معصومه جعفری و تدوین: فرید پوروالی.