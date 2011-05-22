صبای قم در دهمین دوره لیگ برتر دور از انتظار ظاهر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، کمیته آمار و ارقام سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، آمار مربوط به دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را اعلام کرد که در این بین صبای قم دومین تیم دارای بیشترین تساوی در لیگ دهم جام خلیج فارس است اما نتوانست عناوین ششمی خود در دو فصل متوالی را در این دوره تکرار کند.



چهار پله نزول جایگاه صبا نسبت به دو دوره قبلی لیگ‌های برتر



شاگردان عبدالله ویسی در پایان دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با به دست آوردن 9 پیروزی، 14 تساوی، 11 باخت، 39 گل زده، 40 گل خورده، تفاضل گل منهای یک و 41 امتیاز جایگاه دهم جدول رده بندی لیگ دهم را به خود اختصاص دادند جایگاهی که چهار پله از رتبه های ششمی صبا در لیگ های هشتم و نهم پائین تر است.

صبا دومین تیم رکوردار تساوی‌ها در لیگ دهم



در حالی که صبای قم با 17 تساوی رکورددار تساوی لیگ هشتم شناخته می شود و در لیگ نهم دارای کمترین تساوی شد، اما در پایان دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور با قبول 14 تساوی برابر حریفان لیگ برتری، بعد از تیم نفت تهران که دارای 15 تساوی است، در مکان دوم جای گرفت.



این در حالی است که تیم فوتبال صبای قم دارای کمترین تساوی‌ در لیگ فصل گذشته است و در حالی‌که در آمار ثبت شده از نظر تعداد تساوی‌ها، تیم فوتبال نفت تهران با ثبت 15 تساوی رکورددار است، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان با سه تساوی دارای کمترین تساوی در لیگ دهم فوتبال باشگاه‌های کشور است.



کسب 14 تساوی در لیگ نهم فوتبال باشگاه‌های کشور در حالی در کارنامه تیم فوتبال صبای قم به ثبت رسید که این تیم در لیگ نهم 9 تساوی در کارنامه داشت و در لیگ هشتم در 34 مسابقه 17 بار مساوی کرد و تیم رکورددار تساوی‌های هشتمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور بود.



سپاهان، استقلال و ذوب آهن دارای بیشتری پیروزی



در حالی که آمار پیروزی‌های صبای قم از تعداد تساوی‌ها و باخت‌های این تیم در لیگ دهم کمتر است، در این میان سپاهان اصفهان، استقلال تهران و ذوب آهن اصفهان تیم های اول تا سوم جدول رده بندی، با 18 پیروزی بیشترین برد را از آن خود کرده اند و سپاهان اصفهان با چهار شکست، کمترین باخت را در کانامه خود در لیگ دهم به ثبت رسانده است.

سپاهان و تراکتور سازی بهترین خط دفاع لیگ را دارند



در حالی که بهترین خط دفاعی با 29 گل خورده از آن تیم های سپاهان اصفهان و تراکتور سازی تبریز است، شاگردان مجید جلالی در تیم فوتبال فولاد خوزستان با 58 گل زده بهترین خط حمله دهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال را از آن خود کرده اند و استقلال تهران با 55 گل زده در مکان دوم قرار دارد.



این در حالی است که تیم‌های پاس همدان و استیل آذین تهران با 30 گل زده کمترین گل زده را در دهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه ها کشور داشته اند، ضمن اینکه پیکان قزوین با 19 باخت و استیل آذین تهران و صنعت نفت آبادان با 18 باخت بیشترین باخت را دارا هستند و بدترین خط دفاعی باز هم از آن تیم استیل آذین تهران است که با 63 گل خورده آمار شگفت انگیزی را بر جای گذاشته است.



سقوط پیکان، پاس و استیل آذین به لیگ آزادگان



کمترین برد هم از آن دو تیم استیل آذین تهران و نفت تهران است که هر کدام به ترتیب با شش و هفت برد لیگ را به پایان رساندند اما در نهایت یکی از این دو تیم یعنی استیل آذین تهران بود که به لیگ دسته اول فوتبال کشور نیز سقوط کرد تا در لیگ آزادگان حضور یابد.

سپاهان و استیل آذین دارای بهترین و بدترین تفاضل گل



این در حالی است که از لحاط تفاضل گل هم سپاهان با تفاضل به اضافه 27 همچون فصل گذشته که البته تفاضل گل به اضافه 37 داشت، بهترین تفاضل گل را از آن خود کرد و استیل آذین تهران با تفاضل منهای 33 بدترین تفاضل گل را در اختیار گرفته است.



در پایان دهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور تیم سپاهان بهترین و استیل آذین تهران ضعیف‌ترین تیم این دوره از مسابقات از لحاظ آمار شدند، سپاهان قهرمان این دوره از رقابت‌ها شد و تیم استقلال تهران به مقام دوم دست یافت ولی رتبه‌های اول و دوم لیگ مانند لیگ فصل قبل یعنی لیگ نهم به نمایندگان استان اصفهان نرسید و تیم ذوب آهن در مکان سوم قرار گرفت.

