به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر هوشنگ دولت‌آبادی و دکتر عبدالرحمان عمادی درباره زندگی و آثار دکتر منوچهر ستوده سخنرانی خواهند کرد. همچنین فیلم مستندی از زندگی وی برای اولین بار در این مراسم به نمایش درمی‌آید که در این فیلم نظرات دکتر شفیعی کدکنی، دکتر عنایت‌الله رضا، احمد اقتداری، ایرج افشار، علی دهباشی و دکتر باستانی پاریزی بیان شده است.

دکتر منوچهر ستوده بیش از هشت دهه از زندگی خود را صرف شناخت فصل‌های مهمی از جغرافیای تاریخی سرزمین ما ایران کرده است. کتاب 10 جلدی "از آستارا تا استرآباد" گواهی چشم و گوش اوست از بخش مهمی از سرزمین ما.

دکتر ستوده که متولد 28 تیرماه 1292 در تهران است، تحصیلات ابتدایی خویش را از مدرسه آمریکایی‌ها آغاز کرد و سپس در 1307 در کالج آمریکایی‌ها ادامه تحصیل داد و در 1313 به دانشرای‌عالی معلمین راه یافت تا زبان و ادبیات فارسی بخواند و پس از آن همین رشته را تا مقطع دکترا در دانشگاه تهران ادامه داد و در 1324 به اخذ مدرک دکترا نائل آمد. وی سپس به تدریس در دانشکده الهیات مشغول شد و در 1335 مسئولیت راه اندازی و سرپرستی کتابخانه دانشگاه تهران بر عهده او نهاده شد.

برخی از آثار منوچهر ستوده عبارتند از فرهنگ گیلکی، فرهنگ بهدینان، فرهنگ کرمانی، از آستارا تا استرآباد (10 جلد) و جغرافیایی تاریخی شمیران (2 جلد).

علاقه‌مندان برای حضور در مراسم "شب منوچهر ستوده" می‌توانند ساعت 15:30 به تالار باستانی پاریزی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران مراجعه کنند.