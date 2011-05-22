تمام روستاهای بالای 20 خانوار بیرجند از نعمت برق برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد علی قاسم زاده نداف پیش از ظهر یکشنبه در جریان بازدید از واحدهای مسکونی جدید التاسیس روستای حنبل این شهرستان، اظهار داشت: با مشارکت دولت و همکاری مردم مشکل برق رسانی به واحدهای جدید التاسیس این روستا طی سال جاری حل می شود.

وی اضافه کرد: در این راستا باید دهیاری روستا ظرف مدت یک هفته گزارش کامل طرح برق رسانی به این واحد های جدیدی التاسیس را تهیه و به فرماندار ارائه کند، تا در اعتبارات سال 1390 پیش بینی اعتبار برای این پروژه انجام شود.

قاسم زاده نداف ضمن بازدید از روند ساخت واحد های جدید التاسیس این روستا، عنوان کرد: سیاست دولت این است که افراد فاقد مسکن را در روستاهایی که فضای مناسب دارند با اعطای زمین و تسهیلات صاحب مسکن کند تا از مهاجرت مردم به شهر نیز جلوگیری شود.

وی بیان کرد: در بحث برق رسانی به روستاها تاکنون همه روستاهای بالای 20 خانوار در سطح شهرستان بیرجند برق دار شده اند و در روستاهایی که در قالب فعالیت های بنیاد مسکن الحاقاتی نیز داشته اند امسال سعی خواهد شد که برق رسانی در این روستاها کامل شود.

قاسم زاده نداف در پاسخ به درخواست مردم این روستا برای حل مشکل کم آبی، عنوان کرد: مشکل کم آبی تنها مربوط به این روستا نیست، بلکه در سطح شهرستان بیرجند و حتی در سطح استان این مشکل وجود دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر از 210 روستای شهرستان بیرجند تعداد 160 روستا با تانکر آبرسانی می شوند.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه آبرسانی به روستای حنبل از طریق مجتمع های آبرسانی در دستور کار قرار دارد، ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال عملیات آبرسانی به این روستا در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به خشکسالی های چند ساله اخیر در این شهرستان، اظهار داشت: امسال تاکنون نسبت به سال گذشته 50 درصد کاهش بارندگی در شهرستان بیرجند ثبت شده، که این مهم موجب می شود از منابع آبی موجود به درستی و بهینه استفاده شود.

قاسم زاده نداف همچنین از اختصاص مبلغ 10 میلیون ریال برای مسجد روستای حنبل خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم امسال در صورت تخصیص اعتبار حمایت بیشتر از مساجد داشته باشیم.

اجرای طرح طبیب دوار در روستاهای بیرجند

فرماندار بیرجند تاکید کرد: برخی از خواسته های مردم غیر قانونی است، که از آن جمله می توان به راه اندازی خانه بهداشت اشاره کرد که برای احداث آن باید روستای مورد نظر جمعیتی بالای یک هزار نفر داشته باشد.

وی از اجرای قریب الوقوع طرح طبیب دوار خبر داد و اگفت:‌ در راستای اجرای این طرح یک گروه از پزشکان به صورت سیار با مراجعه به روستاها بیماران را ویزیت می کنند، که این طرح می تواند تا حدودی مشکلات مربوط به نبود خانه بهداشت را حل کند.

فرماندار بیرجند در پایان برای تعمیر و بهسازی قنات این روستا نیز قول مساعد داد که تعداد یک هزار عدد کول از سوی جهاد کشاورزی شهرستان تامین شود و مابقی کار گود برداری به عمق سه متر و نصب کبل ها در مسیر این قنات نیز با همکاری مردم انجام شود.

حمام بهداشتی، توزیع نفت، طرح هادی روستا، برطرف شدن نقاط کور جاده روستا، آسفالت ورودی روستا، خانه بهداشت و تعمیر آشپزخانه مسجد از جمله مشکلات مطرح شده توسط دهیار روستا بود که فرماندار بیرجند نسبت به رفع آنها با در نظر گرفتن اولویت ها قول مساعد داد.