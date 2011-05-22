به گزارش خبرگزاری مهر، محسن سخن‌سنج دبیر جشنواره شعر دانش آموزی "موسم گل" با بیان این مطلب گفت: استقبال دانش‌آموزان در این دوره نسبت به دوره های گذشته چشمگیر بوده و با وجود این‌که به اینکه فراخوان جشنواره در سطح استان تهران اعلام شده است، از بسیاری از استانهای کشور و بخصوص از استان های همجوار و حتی کشور آلمان نیز آثاری را دریافت کرده‌ایم.

وی ادامه داد: فراخوان جشنواره توسط آموزش و پرورش در سطح تهران و در تمامی مدارس در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است، اما محدودیتی در دریافت آثار از استان های دیگر نخواهیم داشت و آثار رسیده به دبیرخانه از سایر استانها در داوری شرکت داده خواهند شد.

سخن سنج با اشاره به موضوع داوری آثار افزود: داوری مقدماتی آثار به صورت مرحله ای خواهد بود که داوری و ارزشیابی مقدماتی آثار رسیده، از نیمه خرداد ماه با حضور شاعران برجسته کشور که اسامی آنها متعاقبا اعلام می‌شود، آغاز می‌گردد. در داوری مقدماتی آثار سعی خواهد شد اشعار در تمامی سطوح مورد بررسی قرار بگیرد و آثار منتخب به مرحله رقابتی راه می‌یابند.

دبیرجشنواره "موسم گل" گفت: شرکت در جشنواره با فرستادن اشعار ازطریق سایت جشنواره به نشانی www.musemegol.ir و یا ارسال پستی به دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، ضلع شمال غربی پل سید خندان، کوچه پیشداد شماره 16 به همراه مشخصات کامل فرستنده امکان پذیر است.

ششمین جشنواره شعر موسم گل با مشارکت حوزه هنری استان تهران، مجتمع علوم انسانی فرهنگ، اداره کل آموزش و پرورش تهران، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در مرداد ماه 1390 برگزار می‌شود.