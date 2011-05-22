اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اعلام کرده در صورت قهرمانی تیم بسکتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به هر یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم پاداش حج عمره اهدا می‌کند.

وی اضافه کرد: من باید از استاندار محترم اصفهان به خاطر پاداشی که برای تیم ما معین کرده، تشکر کنم. آقای ذاکر اصفهانی همیشه در کنار ورزش بوده و حامی ورزش اصفهان هستند و یکی از دلایل عمده موفقیت ورزش استان حمایت‌ و حضور به موقع ایشان در جمع ورزشکاران و تیم‌های ورزشی است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: آقای ذاکر اصفهانی چهره محبوب و دوست داشتنی بین ورزشکاران اصفهانی هستند و حضور به موقع ایشان در مسابقات باعث دلگرمی مسئولان باشگاه‌ها، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم‌هاست که امیدوارم با حمایت‌های ایشان و پاداش معنوی که برای تیم در نظر گرفته‌اند بتوانیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال دست یابیم.

دلیلی افزود: با توجه به حاشیه‌ها و مشکلاتی که برای تیم بسکتبال و در مجموع باشگاه ذوب آهن ایجاد شده بود، خوشحالم خیلی زود توانستیم خودمان را از این بحران خارج و پس از شکست در دو بازی نخست برابر مهرام دو پیروزی ارزشمند مقابل این تیم کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در بازی دوم هم می‌توانستیم پیروز شویم اما این اتفاق رقم نخورد، البته در بازی سوم و چهارم همه دیدند بازیکنان ما برابر تیم پرستاره و قدرتمند مهرام عملکرد بسیار خوبی داشتند و موفق به شکست این تیم مطرح شدند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان گفت: با عملکردی که نفرات تیم ذوب آهن در این دیدار داشتند، نشان دادیم می‌توانیم گام آخر را هم قدرتمندانه برداشته و بعد از 10 سال جام قهرمانی بسکتبال را به اصفهان بیاوریم.

دیدار پنجم تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان در فینال مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر فردا در تهران برگزار می‌شود. در چهار دیدار گذشته هر دو تیم دو پیروزی کسب کرده‌اند.