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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۸

دلیلی به مهر خبر داد:

پاداش حج عمره برای قهرمانی بسکتبال/ بعد از 10 سال جام را به اصفهان می‌بریم

پاداش حج عمره برای قهرمانی بسکتبال/ بعد از 10 سال جام را به اصفهان می‌بریم

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان از اهدای پاداش معنوی حج عمره به کادر فنی و بازیکنان تیم بسکتبال این باشگاه از سوی استاندار اصفهان در صورت قهرمانی تیم ذوب آهن در لیگ برتر خبر داد.

اصغر دلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان اعلام کرده در صورت قهرمانی تیم بسکتبال ذوب آهن در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور به هر یک از بازیکنان و اعضای کادر فنی این تیم پاداش حج عمره اهدا می‌کند.

وی اضافه کرد: من باید از استاندار محترم اصفهان به خاطر پاداشی که برای تیم ما معین کرده، تشکر کنم. آقای ذاکر اصفهانی همیشه در کنار ورزش بوده و حامی ورزش اصفهان هستند و یکی از دلایل عمده موفقیت ورزش استان حمایت‌ و حضور به موقع ایشان در جمع ورزشکاران و تیم‌های ورزشی است.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن ادامه داد: آقای ذاکر اصفهانی چهره محبوب و دوست داشتنی بین ورزشکاران اصفهانی هستند و حضور به موقع ایشان در مسابقات باعث دلگرمی مسئولان باشگاه‌ها، اعضای کادر فنی و بازیکنان تیم‌هاست که امیدوارم با حمایت‌های ایشان و پاداش معنوی که برای تیم در نظر گرفته‌اند بتوانیم به عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال دست یابیم.

دلیلی افزود: با توجه به حاشیه‌ها و مشکلاتی که برای تیم بسکتبال و در مجموع باشگاه ذوب آهن ایجاد شده بود، خوشحالم خیلی زود توانستیم خودمان را از این بحران خارج و پس از شکست در دو بازی نخست برابر مهرام دو پیروزی ارزشمند مقابل این تیم کسب کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ما در بازی دوم هم می‌توانستیم پیروز شویم اما این اتفاق رقم نخورد، البته در بازی سوم و چهارم همه دیدند بازیکنان ما برابر تیم پرستاره و قدرتمند مهرام عملکرد بسیار خوبی داشتند و موفق به شکست این تیم مطرح شدند.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در پایان گفت: با عملکردی که نفرات تیم ذوب آهن در این دیدار داشتند، نشان دادیم می‌توانیم گام آخر را هم قدرتمندانه برداشته و بعد از 10 سال جام قهرمانی بسکتبال را به اصفهان بیاوریم.

دیدار پنجم تیم‌های بسکتبال مهرام تهران و ذوب آهن اصفهان در فینال مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور عصر فردا در تهران برگزار می‌شود. در چهار دیدار گذشته هر دو تیم دو پیروزی کسب کرده‌اند.

کد مطلب 1317888

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