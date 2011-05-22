هفت هزار نفر از زنجان به مرقد امام خمینی (ره) اعزام می شوند

سرهنگ رجب الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر از حضرت امام خمینی (ره ) به عنوان مرد انقلابی یاد کرد و افزود: امام توانست رژیم 2500 ساله رژیم شاهنشاهی را سرکوب کند ولذا خیزشهای منطقه ای جزو آرزوهای امام بود در این راستا جهت پاسداشت فداکارهای های امام اعزام زائرین از برنامه های مهم است.

وی اظهار داشت : در راستای آشنایی نسل جوان ، نسل چهارم باید ابعاد فکری امام که رسالت مهمی بر دوش علما و مسئولان است به جوانان در سخنرانی ها و برنامه ها گنجانده شود و تدوام برگزاری مراسمات را بطور مداوم داشته باشیم.

فرمانده سپاه منطقه استان زنجان با اشاره به اینکه در سوم خرداد ماه بیش از 100 برنامه در نظر گرفته شده افزود: به مناسبت رحلت امام خمینی (ره) در سطح شهرستان برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، پایگاهها، هیئات مذهبی، حرکت دسته عزاداری، احسان حلیم، استقرار ایستگاه صلواتی، برگزاری نمایشگاهی از دستاوردها و بیانات امام از مهمترین برنامه های سپاه استان است.

الماسی یادآور شد: در جهت اعزام و حمل و نقل زائران به مرقد امام 150 دستگاه اتوبوس در سطح استان در نظر گرفته شده که 72 دستگاه اتوبوس مختص شهرستان زنجان است.

وی افزود: اطلاع رسانی و پوشش خبری از سوی صدا و سیما و رسانه ها در اعزام زائرین باید در دستور کار باشد و تا مرقد امام اطلاع رسانی را داشته باشند.

فرمانده سپاه منطقه استان زنجان خاطرنشان کرد: در جهت اعزام زائرین 20 دستگاه خودرو برای عوامل اجرایی، یک خودرو سنگین برای حمل و نقل غذا و چادر، یک دستگاه خودرو آتشفشانی، یک خودرو آمبولانس و اکیپ پزشکی از نیازهای لازم برای این اعزام است و لذا برای سه هزار و 500 پرس غذا تامین شده است.

الماسی در پایان گفت: در برنامه ها از بسته های فرهنگی وCD برای زائران با محتوای سخنرانی های امام خمینی (ره ) توزیع شود و لذا دستگاههای اجرایی ذیربط مشارکت و تعامل لازم را داشته باشند.