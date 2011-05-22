بزرگترین هدف برگزاری مراسم ارتحال امام (ره) وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حاج محمد علی انصاری در نشست خبری امروز یکشنبه خود در رابطه با برگزاری بیست و دومین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک سالروز ولادت حضرت فاطمه و همچنین امام خمینی (ره) و سالروز فتح خرمشهر گفت: بزرگداشت مطلوب ارتحال حضرت امام خمینی (ره) به تحقق چهار هدف تجلیل شایسته، تبیین شایسته، تسهیل شایسته و تحکیم شایسته است.

وی در رابطه با تجلیل شایسته از امام راحل گفت: بایستی در این مسیر شرایطی مهیا شود که همه علاقه مندان در منظر جهانیان بتوانند حضور خود را به نمایش بگذارند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی در مقوله تبیین شایسته بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز گفت: آرزو می کنم خارج از فضای جناح بندی های سیاسی تمام اقشار بتوانند با اطمینان و آرامش برداشت های خود را از امام راحل داشته باشند و حتی اگر نقدی عالمانه دارند بیان کنند و هیچکس از تبیین شخصیتی امام خمینی (ره) نگران نشود.

وی در ادامه با اشاره به تعدد پایگاههای اطلاع رسانی و رسانه ای در کشور گفت: ما برای تبیین جایگاه امام (ره) زیرساخت های بسیاری را داریم اما فراتر از آن باید شرایطی مهیا شود که همه اقشار از کوچک تا بزرگ بتوانند در رابطه با امام سخن گفته و از ابعاد شخصیتی ایشان فرازی را داشته باشند.

انصاری در ادامه تصریح کرد: لازم نیست که بحث تبیین شخصیتی امام منحصر به ایام ارتحال امام خمینی باشد بلکه به تبیین شخصیت امام باید در طی سال و به صورت متناوب بپردازیم.

وی در رابطه با تسهیل در معرفی امام (ره) نیز گفت: تسهیل در معرفی امام کلید حل بسیاری از مسائل ما بوده و به واقع تسهیل معرفی امام در گرو ساده کردن برقراری ارتباط با بنیانگذار جمهوری اسلامی است.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی با تاکید بر اینکه ما نباید در معرفی امام راحل به الفاظ و لغاتی سخت متوسل بشویم، گفت: ما باید امام را اسلام شناسی فقیه به جامعه معرفی کنیم که حداقل 60 سال از عمر خود را برای شناختن ابعاد مختلف دین اسلام سپری کرده و وقتی در این زمینه به اوج رسید همانند انبیا به جامعه مراجعه کرده و پاسخگوی نیاز همه اقشار جامعه شد.

وی در ادامه تصریح کرد: باید همه بت ها و توهماتی که در رابطه با نزدیک شدن به امام مطرح می شود را شکست و مردم را به این واقعیت واقف کرد که برقراری ارتباط با امام (ره) بسیار آسان بود و همچنین امام نیز خیلی راحت با جامعه ارتباط برقرار می کرد.

انصاری در ادامه گفت: این برداشت غلطی است که بگوییم "هر کسی برداشت خاص خود را از امام (ره) داشته باشد کافر است" زیرا پیش یا بعد از انقلاب ما شاهد حضور میلیون ها انسان در صحنه راهپیمایی ها بودیم و وقتی از آنها سئوال می شد که ولایت فقیه چیست می گفتند نمی دانیم ولی جاذبه شخصیت ولایت این گونه بود که حتی انسان هایی که درک درستی از اسلام و ولایت فقیه نداشتند برای جانبازی و فداکاری در راه امام پیشتاز می شدند.

وی با اظهار تعجب و تاسف از رفتار برخی افراد گفت: برخی فکر می کنند هر چقدر راه رسیدن به امام راحل را سخت کنند به ایشان خدمت کرده اند در حالیکه رمز ماندگاری امام و ولایت این است که مردم راحت بتوانند به آنها برسند.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی تصریح کرد: این چه تجلیلی از امام راحل است که بگوییم کسی پس از پنجاه سال در کنار امام بودن بنیانگذار جمهوری اسلامی را نمی شناسند. هیچکس نباید با انگیزه سیاسی و به نام امام کسی را متهم به عدم شناخت از امام بکند.

وی در عین حال تصریح کرد: من تنها یک نفر را می شناسم که امام را به طور کامل شناخته و ابعاد شخصیتی ایشان را درست تبیین می کند و آن جانشین خلف ایشان مقام معظم رهبری است.

انصاری به هدف چهارم از تجلیل اشاره کرد و گفت: بعد از تسهیل شناخت امام باید به تحکیم شایسته آن بپردازیم .

وی با بیان اینکه ما همواره در مقابل دشمنانمان سربلند و مغرور هستیم و هیچ گاه شکست در برابر آنها را نمی پذیریم گفت: امام (ره) در هیچ جا مغرور نبوده و همواره یکی از بزرگترین دغدغه های ایشان اختلاف و تفرقه در داخل کشور بود.

انصاری افزود: تفرقه منجر به عدم تحمل رقیب می شود و هیچ قدرتی برای ثبات یک جامعه به اندازه اتحاد اثرگذار نیست.

وی با اعلام اینکه ما امروز حبل خدا را امام و ولایت فقیه می دانیم، گفت: هر کسی آهنگ تفرقه را به هر شکلی کوک بکند باید بداند که در سد محکم حاکمیت امام (ره) رخنه درست کرده است.

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی در ادامه تصریح کرد: من امروز با افتخار اعلام می کنم بزرگترین هدف ما در برگزاری مراسم ارتحال امام (ره) وحدت است و از اینکه گفته شود می خواهند از این مراسم سوء استفاده کنند هیچ نگرانی ندارم.

انصاری ادامه داد: اصلا چه دلیلی دارد که در آستانه بزرگداشت امام به قول از منابعی که هویتشان نامعلوم است در خبرها می آید یادگار امام قصد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را دارد.

وی افزود: یا برخی از رسانه ها در صدد هستند که دست به فضاسازیهای آنچنانی بزنند که قرار است فلان شخصیت سیاسی بیاید و در مراسم سالگرد ارتحال امام سخن بگوید مگر این ستاد سخنگو و مرجع اطلاع رسانی رسمی ندارد، اینها فقط بی مهری نسبت به امام به شمار می رود .

دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرد: به جرات می گویم غرض خانواده امام (ره) و خادمین این مراسم پر مسئولیت چیزی غیر از احیای پیوندهای درون جامعه و نزدیک کردن کشور به فضای وحدت و همدلی نیست.

انصاری با بیان اینکه یک عده ناجوانمردانه خادمین این مراسم را متهم به سیاسی کاری می کنند، تصریح کرد: از دستگاههای امنیتی و غذایی می خواهم اخبار و اطلاعات این روز رسانه ها را رصد کنند چون می خواهیم یک مراسم ملی و با شکوه را برگزار کنیم و القای هر واقعه سیاسی که طیفی را وادار به حرکت های خودسر کند جرم است.