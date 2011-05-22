دستگیری اعضای باند اختلاس میلیونی تحت پوشش وام ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمال نیکجو فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در تشریح این خبر گفت: در پی در یافت گزارشهایی مبنی بر اختلاس مبالغ هنگفتی وجه نقد از سوی کارکنان یکی از بانکهای این شهرستان بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود : ماموران پلیس آگاهی این شهرستان با بررسی و تحقیقات گسترده و انجام اقدامات اطلاعاتی پرده از یک اختلاس میلیونی از سوی کارکنان این بانک باهمدستی تعدادی دلال برداشته و با تعقیب و مراقبت و انجام گشت زنی های نامحسوس در اطراف بانک موفق به شناسایی و دستگیری متهمان شده و در بازرسی از منزل آنها مقادیر زیادی اسناد بانکی را کشف و ضبط کردند .

سرهنگ نیکجو ادامه داد: ماموران در تحقیقات خود دریافتند که 3 نفر از کارکنان این بانک با همدستی 3 دلال و سازنده مهرهای جعلی با تشکیل باندی در پوشش صدور وام ازدواج اقدام به تشکیل پرونده جهت دریافت وام برای 25 نفر از افراد کرده و با این روش تاکنون مبالغ کلانی را اختلاس کرده اند .

وی در خصوص شگرد این متهمان اظهار داشت : هنگامی که زوج های متقاضی وام ازدواج به بانک مراجعه و درخواست وام ازدواج می کردند با پاسخ منفی بانک مواجه و در این هنگام دلالان با مراجعه به این اشخاص و دریافت مدارک آنها اقدام به تشکیل پرونده و دریافت وام به نام این افراد کرده و پس از واریز وام به حساب این افراد حسابشان را خالی می کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت در خاتمه به شهروندان هشدار داد : مراقب دلالان اطراف بانکها باشند و به سادگی مدارک و اطلاعات شخصی خود را در اختیار این افراد قرار ندهند و در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 در میان بگذارند تا مورد سوء استفاده اینگونه افراد سودجو واقع نشوند.

گفتنی است ، متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.