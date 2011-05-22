به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه با نمایش بیش از 110 عکس از بناهای تاریخی سراسر کشور در کاخ فلاحتی ایلام گشایش یافته و تا ششم خردادماه در دو نوبت صبح و عصر میزبان علاقمندان است.



نمایشگاه مذکور با هدف معرفی جاذبه‌های تاریخی کشور از سوی بنیاد ایران‌شناسی در سراسر کشور برگزار شده که این مهم در استان ایلام از سوی شعبه استانی و با همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی استان و شهرداری به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی صورت گرفته است.



برگزاری این نمایشگاه در معرفی ابنیه تاریخی بسیار تاثیرگذار است و یکی از اهداف بنیاد ایران‌شناسی، شناسایی و شناساندن جلوه‌های گوناگون تمدن ایران‌زمین با نمایش جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و ... است.

استان ایلام دارای 700 اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی است.