برنامه هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر واترپلو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدارهای هفته پانزدهم (هفته چهارم از دور برگشت) مسابقات واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روز دوشنبه با برگزاری چهار دیدار آغاز و روز سه شنبه با انجام دو دیدار دیگر به پایان می رسد.

- برنامه کامل دیدارهای هفته پانزدهم مسابقات واترپلوی لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 2/3/1390

* هیئت شنای فارس - خانه شناگران اصفهان

* هیئت شنای خوزستان - نفت امیدیه

* هیئت شنای گیلان - هیئت شنای خراسان رضوی

* هیئت شنای زنجان - فولاد ماهان سپاهان

سه شنبه - 3/3/1390

* هیئت شنای آذربایجان شرقی - دانشگاه آزاد تهران

* هیئت شنای کرمان - نفت و گاز گچساران