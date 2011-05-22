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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

با استعفای موذنی/

نصیری مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره شد

نصیری مدیر گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره شد

با استعفای علی‌محمد موذنی از مدیریت گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره، محمدرضا نصیری جایگزین او شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی طی حکمی محمدرضا نصیری دبیر این فرهنگستان را به سمت مدیریت گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره منصوب کرد.

در متن حکم صادرشده از سوی غلامعلی حدّاد عادل خطاب به نصیری آمده است: اکنون که آقای علی‌محمد موذنی از مدیریت گروه دانشنامهٔ زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره استعفا کرده است، با تشکر از زحمات ایشان، جنابعالی را به سمت مدیریت این گروه منصوب می‌کنم. امیدوارم با دانش و تجربهٔ خود، در نیل به اهداف مورد نظر از تشکیل گروه و تسریع در کار تألیف دانشنامه موفق باشید.

گروه دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه‌قاره در سال 1372 بنیان‌گذاری شد. هدف از تدوین این دانشنامه در شبه‌قاره‌، ارائه گستره زبان و فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و تأثیر آن در ناحیهٔ شبه‌قاره (هند، پاکستان‌، و بنگلادش امروزی‌) است‌.

نشان دادن سهم فرهنگ ایرانی و اسلامی و نقش زبان و ادب فارسی در تاریخ و فرهنگ این منطقه‌ و همچنین بررسی اشتراک‌ها و پیوندهای دیرین این دو سرزمین باستانی‌ به ویژه در دوره بعد از اسلام‌، ساختار اصلی این دانشنامه است‌.

کد مطلب 1317898

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