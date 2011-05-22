ایران دارای بالاترین ذخایر ارزی است/ واریز 20 میلیارد دلار به صندوق ارزی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علیرضا منادی سفیدان گفت: 15 میلیارد دلار از سال گذشته و 20 میلیارد دلار نیز امسال به این صندوق واریز می شود که تا پایان امسال به 35 میلیارد دلار خواهد رسید .

وی یاد آور شد: از نظر ذخایر ارزی جزو 15 کشور دارای بالاترین ذخیره ارزی هستیم .

نماینده مردم تبریزهمچنین باشاره به تحولات اقتصادی کشورمان با بیان اینکه امسال سال خوبی از نظر اقتصادی خواهد بود با اشاره به تصویب بودجه امسال در مجلس افزود: تاکنون بعد از گذشت بیش از 30 سال از انقلاب برخورد مناسبی با نفت نداشته ایم اما امسال سعی کرده ایم 20 درصد ازفروش نفت را در صندوق توسعه ملی واریز کنیم .

وی همچنین با اعلام اینکه ایران برترین قدرت در خاورمیانه است، تاکید کرد: حزب الله لبنان گوشه ای کوچک از جمهوری اسلامی است که در مبادلات منطقه ای با حمایت ایران جایگاه ویژه ای بدست آورده است .

منادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خط انقلاب، خط مبارزه با استعمار در مسیر الهی است و از اول انقلاب تاکنون جمهوری اسلامی تحت حمایت پروردگار بوده است .

علیرضا منادی با بیان اینکه در دنیا کشورمان جایگاه خوبی دارد، افزود: بعد از 33 سال از انقلاب شکوهمند کشورمان، این انقلاب هرچه با قدرت به مسیر خود ادامه می دهد و همه اینها در سایه حضور با برکت مردم در کنار رهبری است .

وی با اشاره به دستاوردهای هسته ای کشورمان افزود: دانش هسته ای که امروز کشورمان به آن دست یافته به هیچ دولت خاصی ارتباط ندارد و تنها به برکت پیگیریهای مقام معظم رهبری است .