ما فقط به رضايت بازيكنانمان فكر مي كنيم

تيمسار ملاحي در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: ما به بازيكنان اجبار نمي كنيم كه در ابومسلم بمانند، آنها اگر بخواهند به تيمي ديگر بروند رضايت نامه شان حاضر است و درمورد عنايتي نيز اين چنين بود. او خودش با استقلالي ها به توافق رسيد و ما دخالتي نداشتيم. براي ما فرقي نمي كرد كه او به پرسپوليس برود يا استقلال، مهم انتقال و رضايت او بود كه فراهم شد.

وي در ادامه گفت: ما در حال حاضر تنها يك جابجايي بازيكن داريم كه آنهم نيكخو با تارتار است ، ضمن اينكه علي هوشيار هم اگر خودش بخواهد براي رفتن به تيم پگاه گيلان مشكلي ندارد.