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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۳۷

تيمسار ملاحي مديرعامل باشگاه ابومسلم درگفتگو با "مهر":

ما فقط به رضايت بازيكنانمان فكر مي كنيم

يكي از شرايط مابراي بازيكنان ابومسلم رضايت قلبي بازيكن است و براي جدا شدن آنها از ابومسلم هيچ اجباري در كار نيست .

تيمسار ملاحي در گفتگو با خبرنگار "مهر" گفت: ما به بازيكنان اجبار نمي كنيم كه در ابومسلم بمانند، آنها اگر بخواهند به تيمي ديگر بروند رضايت نامه شان حاضر است و درمورد عنايتي نيز  اين چنين بود. او خودش با استقلالي ها به توافق رسيد و ما دخالتي نداشتيم. براي ما فرقي نمي كرد كه او به پرسپوليس برود يا استقلال، مهم انتقال و رضايت او بود كه فراهم شد.

وي در ادامه گفت: ما در حال حاضر تنها يك جابجايي بازيكن داريم كه آنهم نيكخو با تارتار است ، ضمن اينكه علي هوشيار هم اگر خودش بخواهد براي رفتن به تيم پگاه گيلان مشكلي ندارد.

کد مطلب 13179

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