چهار شرکت بازرسی جوش تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه کمیته تایید صلاحیت مراکز بازرسی جوش در سال جاری با حضور رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمنهای تخصصی در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران برگزار شد.

کلانتر معتمدی رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در این جلسه گفت: صدور گواهینامه های مراکز بازرسی جوش بر اساس روش اجرایی "تایید صلاحیت و نظارت بر عملکرد موسسات صدور گواهی صنعت جوش" به شماره 31/142/ر، گزارشها و توصیه های تیمهای ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

وی عنوان کرد: به دنبال این امر در نهایت با صدور گواهینامه برای چهار مرکز بازرسی جوش موافقت شد.

این مسئول اضافه کرد: شرکت آریا فولاد قرن در زمینه های بازرسی جوش و آزمایشهای غیر مخرب (PT,VT,MT,UT) در سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی و شرکت آزمون پرتوی غرب در زمینه های بازرسی جوش و آزمایش های غیر مخرب (RT,MT,UT) در سازه های فلزی صنعتی در این زمینه تایید صلاحیت شده است.

معتمدی افزود: شرکت پیشتازان جوش آریا در زمینه های بازرسی جوش و انجام آزمایشهای غیرمخرب (VT,MT,UT,PT) در سازه های فلزی ساختمانی و شرکت پرتو نگاری پویا پرتو تبریز در زمینه های بازرسی جوش و انجام آزمایشهای غیر مخرب (PT,VT,MT,UT,RT) در سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی، دیگر شرکتهای تایید صلاحیت شده هستند.

کمیسیون تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد برگزار شد

مدیرکل امور آموزش و ترویج استاندارد گفت: اولین کمیسیون بررسی تایید صلاحیت کارشناسان استاندارد در سال جاری با حضور اعضا برگزار شد.

رحیم ابوعلی ادامه داد: در این کمیسیون پروند ه 10 نفر متقاضی دریافت و پروانه کارشناسی استاندارد حقیقی مورد بررسی قرار گرفت که صدور پروانه برای تمامی متقاضیان به تایید اعضای کمیسیون رسید.

وی اظهار داشت: این پروانه ها پس ا ز تصویب رئیس سازمان استاندارد صادر خواهد شد.



این مسئول افزود: در رابطه با تعیین قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد در سال جاری نظراتی از سوی اعضای کمیسیون ارائه شد که پس از اخذ نظر ریاست سازمان ملاک عمل قرار می گیرد.