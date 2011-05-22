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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

نمایشگاه ویژه گرامیداشت سوم خرداد در ارومیه دایر شد

نمایشگاه ویژه گرامیداشت سوم خرداد در ارومیه دایر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: به همت حوزه هنری آذربایجان غربی نمایشگاه ویژه گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر از امروز به مدت سه روز در میدان انقلاب ارومیه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عرضه کتابهای ویژه و فیلم های سینمایی دفاع مقدس با 40 درصد تخفیف، اجرای مسابقه تابلو کتاب و نمایشگاه عکس جنبش بیداری اسلامی در بحرین هر کدام با بیش از 40 عنوان اثر از بخش های مهم این نمایشگاه است.

همچنین کارگاه های هنرهای تجسمی با حضور جمعی از هنرمندان و غرفه ادوات نظامی که با همکاری لشکر 64 پیاده ارومیه راه اندازی شده است از بخش های دیدنی این نمایشگاه است.

اجرای نمایش خیابانی به همراه برگزاری کنسرت های عاشیقهای آذربایجان برنامه هایی هستند که در قالب این نمایشگاه همه روزه برای عموم عرضه می شوند.

گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگان و شهدا، حفظ و نگهداری از ارزشهای والای هشت سال دفاع مقدس و انتقال آن به نسل جوان از اهداف برگزاری این نمایشگاه اعلام شده است.

کد مطلب 1317902

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