ایران با شکست کره جنوبی به دیدار پایانی راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه در شهر "چانگ وون" کره جنوبی برگزار شد که تیم ایران در این مرحله موفق شد با نتیجه 3 بر صفر کره جنوبی را شکست دهد و به فینال رقابت‌ها راه یابد.

بر پایه این گزارش، علی اکبر احمدوند (2 گل) و مرتضی عباسی گل‌های ایران را مقابل میزبان مسابقات به ثمر رساندند. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تایلند با نتیجه 3 بر 2 ژاپن را برد و حریف ایران در دیدار نهایی شد.

تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مرحله گروهی مسابقات موفق شده بود تایلند را با نتیجه 6 بر یک شکست دهد. دیدار پایانی مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی ایران از لحاظ روحی و جسمانی برای حضور در بازی فینال در شرایط مطلوبی به سر می‌برد.