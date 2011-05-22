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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

فوتبال ناشنوایان - کره جنوبی/

ایران با شکست کره جنوبی به دیدار پایانی راه یافت

ایران با شکست کره جنوبی به دیدار پایانی راه یافت

تیم فوتبال ناشنوایان ایران به دیدار نهایی مسابقات قهرمانی آسیا - اقیانوسیه راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه در شهر "چانگ وون" کره جنوبی برگزار شد که تیم ایران در این مرحله موفق شد با نتیجه 3 بر صفر کره جنوبی را شکست دهد و به فینال رقابت‌ها راه یابد.

بر پایه این گزارش، علی اکبر احمدوند (2 گل) و مرتضی عباسی گل‌های ایران را مقابل میزبان مسابقات به ثمر رساندند. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی تایلند با نتیجه 3 بر 2 ژاپن را برد و حریف ایران در دیدار نهایی شد.

تیم فوتبال ناشنوایان ایران در مرحله گروهی مسابقات موفق شده بود تایلند را با نتیجه 6 بر یک شکست دهد. دیدار پایانی مسابقات فوتبال ناشنوایان آسیا روز چهارشنبه برگزار می‌شود.

بنا بر اعلام کاظم نظم ده، رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم ملی ایران از لحاظ روحی و جسمانی برای حضور در بازی فینال در شرایط مطلوبی به سر می‌برد.

کد مطلب 1317904

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