اختصاص 22 میلیارد تومان برای اجرای طرحهای گازرسانی در شمیرانات

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات گفت: حدود 22 میلیارد تومان برای گازرسانی تخصیص داده شده است و طرح گازرسانی در این شهرستان تا پایان سال 91 به اتمام می ‌رسد.

وی در خصوص گازرسانی به لواسانات افزود: گازرسانی شهر لواسانات به اتمام رسیده و در چهار روستای دیگر نیز گازرسانی می ‌شود.

60 نانوایی سنتی در شهرستان شمیرانات احداث شد

این مسئول با توجه به طرح هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد: 60 نانوایی سنتی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها احداث شده و کیفیت نان در این منطقه مطلوب است.

وی ادامه داد: با توجه به احداث این نانوایی ها، روند کیفیت نان شکل مطلوبی به خود می گیرد.

لاریجانی به بررسی پرونده های زمین خواری اشاره کرد و اظهار داشت: در شهرستان شمیرانات زمین‌خواری جدیدی صورت نگرفته و پرونده‌های قدیمی زمین‌خواری نیز در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: پرونده‌ های زمین‌ خواری در دستگاه قضایی در حال پیگیری بوده و دستگاه قضایی رسیدگی به این پرونده‌ها را تسریع کرده ‌است.