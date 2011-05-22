کلنگ زنی بیمارستانهای مصوب البرز تا پایان 90

عیسی فرهادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: در سفر ریاست جمهوری به استان البرز احداث پنج بیمارستان این استان به تصویب هیئت دولت رسید که تا پایان سال عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

وی افزود: در دور اول و دوم سفر رئیس جمهوری نیز دو بیمارستان به تصویب رسید که در مجموع البرز را صاحب هفت بیمارستان دولتی برای ارائه خدمات مطلوب به مردم خواهد کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه استان البرز سی و یکیمین استان کشور در حوزه بهداشت و درمان است، خاطر نشان کرد: وجود تنها 20 درمانگاه و 40 خانه بهداشت بیانگر محرومیت عمیق این استان در حوزه بهداشت ودرمان است که رفع آن نیازمند نگاه ویژه دولت به این امر مهم است.

البرز در حوزه سلامت باید به نرم کشوری برسد

استاندار البرز در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه استان البرز باید به نرم کشوری نزدیک شود، یاد‌آور شد: استان البرز در تمامی شاخصها به ویژه در حوزه بهداشت و درمان باید به میانگین کشوری دست یابد.

وی گفت: استفاده از ظرفیتهای علمی این استان با توجه به وجود مراکز متعدد علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی می تواند گامی بسیار مهم در راستای بهبود وضعیت استان در حوزه بهداشت و درمان و سایر زیرساختهای مورد نیاز استان باشد.