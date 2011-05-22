جامعه بهم ریخته بشری نیازمند خانواده سالم است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه الهی قمشه ای ظهر یکشنبه در جشنواره فرهنگی و ورزشی فاطمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) در گرگان افزود: وظیفه زن در خانه ایجاد آرامش و یک فضای امن است و باید برای تحقق این هدف تلاش کند.

وی با بیان اینکه بین زن و خداوند شباهتهایی بسیاری وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این شباهتها اینست که کسی نمی تواند خداوند را بشناسد و هیچ مردی هم نمی تواند زن را بشناسد.

وی، زن را مظهر ذات خدا دانست و گفت: ذات خداوند را کسی نمی تواند بشناسد.

الهی قمشه ای اظهار داشت: خداوند اراده کرد تا زن زینت بخش عالم هستی باشد و زن را مظهر سکون و آرامش آفرید که دومین شباهت خداوند و زن است.

وی تصریح کرد: خداوند زن و مرد را مساوی نیافریده است، بلکه این دو مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر به آرامش و سعادت می رسند.

این محقق کشور افزود: در قرآن همه سوره ها با (بسم الله الرحمن الرحیم) آغاز می شود و زن نیز یعد از خداوند رحمان و رحیم ترین است.

وی در ادامه به زنان برتر تاریخ اشاره کرد و گفت: نام حضرت مریم (س) در قرآن آمده است و مسیح اگر مقدس شد بخاطر مادرش مریم بود، زیرا بچه ها با مادران انس می گیرند و مادر نقش موثری در تربیت کودک دارد و اگر زن بتواند فرزند با ایمان و درست پرورش دهد بزرگترین عبادت را انجام داده است.

این استاد دانشگاه افزود: آسیه زن دیگری است که در قرآن از او نام برده شده است، وی در خانه فرعون زندگی می کرد اما یک مسلمان بود و حتی دشمن فرعون را در خانه خود بزرگ می کرد.

وی ادامه داد: خدیجه بانوی زیبا و ثروتمند عرب بود و زمانی که همسرش به رسالت رسید اولین مسلمان عالم هستی بود و تمام ثروت و دارایی اش را در راه اسلام خرج کرد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت زندگی مهم تر از کمیت ان است گفت: حضرت فاطمه (س) در کودکی آنقدر مهربان بود که حضرت محمد(ص) فرمود او مادر من است.

الهی قمشه ای اذعان داشت: حضرت زینب (س) نیز اگر در واقعه کربلا نبود این واقعه فراموش می شد.

این همایش با همت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.