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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۷

جامعه بهم ریخته بشری نیازمند خانواده سالم است

جامعه بهم ریخته بشری نیازمند خانواده سالم است

گرگان - خبرگزاری مهر: پژوهشگر، حافظ شناس و استاد دانشگاه های کشور گفت: در شرایطی که جامعه بشری بهم ریخته است، نیاز به خانواده سالم بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدیه الهی قمشه ای ظهر یکشنبه در جشنواره فرهنگی و ورزشی فاطمی به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) در گرگان افزود: وظیفه زن در خانه ایجاد آرامش  و یک فضای امن است و باید برای تحقق این هدف تلاش کند.

وی با بیان اینکه بین زن و خداوند شباهتهایی بسیاری وجود دارد، اظهار داشت: یکی از این شباهتها اینست که کسی نمی تواند خداوند را بشناسد و هیچ مردی هم نمی تواند زن را بشناسد.

وی، زن را مظهر ذات خدا دانست و گفت: ذات خداوند را کسی نمی تواند بشناسد.

الهی قمشه ای اظهار داشت: خداوند اراده کرد تا زن زینت بخش عالم هستی باشد و زن را مظهر سکون و آرامش آفرید که دومین شباهت خداوند و زن است.

وی تصریح کرد: خداوند زن و مرد را مساوی نیافریده است، بلکه این دو مکمل یکدیگرند و در کنار یکدیگر به آرامش و سعادت می رسند.

این محقق کشور افزود: در قرآن همه سوره ها با (بسم الله الرحمن الرحیم) آغاز می شود و زن نیز یعد از خداوند رحمان و رحیم ترین است.

وی در ادامه به زنان برتر تاریخ اشاره کرد و گفت: نام حضرت مریم (س) در قرآن آمده است و مسیح اگر مقدس شد بخاطر مادرش مریم بود، زیرا بچه ها با مادران انس می گیرند و مادر نقش موثری در تربیت کودک دارد و اگر زن بتواند فرزند با ایمان و درست پرورش دهد بزرگترین عبادت را انجام داده است.

این استاد دانشگاه افزود: آسیه زن دیگری است که در قرآن از او نام برده شده است، وی در خانه فرعون زندگی می کرد اما یک مسلمان بود و حتی دشمن فرعون را در خانه خود بزرگ می کرد.

وی ادامه داد: خدیجه بانوی زیبا و ثروتمند عرب بود و زمانی که همسرش به رسالت رسید اولین مسلمان عالم هستی بود و تمام ثروت و دارایی اش را در راه اسلام خرج کرد.

وی با اشاره به اینکه کیفیت زندگی مهم تر از کمیت ان است گفت: حضرت فاطمه (س) در کودکی آنقدر مهربان بود که حضرت محمد(ص) فرمود او مادر من است.

الهی قمشه ای اذعان داشت: حضرت زینب (س) نیز اگر در واقعه کربلا نبود این واقعه فراموش می شد.

این همایش با همت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

کد مطلب 1317910

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