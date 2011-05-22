اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدیران استخرهای شنای قم از امروز در تربیت بدنی آغاز شد.
هدف هیئت شنا، شیرجه و واترپولی استان قم از برگزاری همایش مدیران استخرهای شنا قم، هماهنگی استقبال از شهروندان در ایام تابستان است، ضمن اینکه یکی دیگر از مهمترین اهداف برگزاری این همایش توجه ویژه به بهداشت استخرهای شنا است.
از سوی دیگر این همایش با هدف هماهنگی بین مدیران استخرهای شنا در سطح استان قم برگزار میشود تا تمهیدات لازم برای پذیرایی از تمامی شهروندان علاقهمند به رشته شنا در ایام تابستان صورت پذیرد، و برای اینکه استخرهای استان با شرایطی کاملاً مطلوب از مردم علاقهمند به رشته شنا میزبانی کنند، در بخشهای مختلف مدیران استخرها، برای تجهیز استخرهای مورد نظر هماهنگیهای لازم در خصوص آمادهسازی امکانات مطلوب و رعایت نکات ایمنی و بهداشتی توجیه شوند.
قهرمانی سروش در فوتسال جام فجر صدا و سیمای قم
تیم فوتسال سروش موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای فوتسال جام فجر واحدهای صداوسیمای مرکز استان قم شد.
رقابتهای فوتسال جام فجر صداوسیمای مرکز قم در زمین چمن مصنوعی این مرکز برگزار شد و طی آن 12 تیم از واحدهای مختلف برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت کردند.
تیمهای شرکت کننده در این دوره از مسابقات در مرحله مقدماتی در چهار گروه سه تیمی با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان از هر گروه تیمهای برتر راهی مرحله نیمهنهایی شدند و در پایان تیمهای فوتسال سروش و مرکز پژوهشهای صداوسیما به دیدار نهایی صعود کردند.
در بازی پایانی که در حضور مسئولان صداوسیما برگزار شد، تیم سروش برای کسب عنوان قهرمانی با بازیکنانی نظیر رضا راغبیان به عنوان کاپیتان، ابراهیم پازوکی، عباس کلانتری، سیدعلی میرطامه، علیرضا تقیزاده و علیرضا مهدیزاده با نتیجه 2 بر یک از سد حریف خود مرکز پژوهشها گذشت و در جایگاه نخست ایستاد.
قضاوت داور قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان
داور بینالمللی و جوان کشتی استان قم در پیکارهای کشتی آزاد انتخابی تیم ملی کشتی جوانان به قضاوت پرداخت.
بر این اساس فدراسیون کشتی کشورمان اسامی داوران قضاوتکننده در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان را معرفی کرد که در بین آنها سعید عباسی داور جوان و تنها بینالمللی کشتی قم نیز قرار داشت تا وی مهمترین رقابتهای رده جوانان کشور را قضاوت کند.
سعید عباسی در رقابتهای بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام نیز یکی از داوران برجسته این مسابقات بود که کشتیهای مهمی را داوری کرد.
قم - خبرگزاری مهر: آغاز همایش مدیران استخرهای قم، قهرمانی سروش در فوتسال جام فجر صدا و سیمای قم و قضاوت داور قمی در مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشور، عناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، همایش مدیران استخرهای شنای قم از امروز در تربیت بدنی آغاز شد.
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