مربی برتر سال ووشوی بانوان استان البرز معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میترا عباسی مربی البرزی رشته ووشو به دلیل مدال آوری شاگردان و بازیکنان تیم ملی به عنوان مربی برتر سال 89 انتخاب شد.

طی مراسمی که از سوی فدراسیون و در محل آکادمی ووشو انجام گرفت، از عباسی تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

حضور تیم دو ومیدانی بانوان البرز در مسابقات کشوری

مسابقات دو و میدانی بانوان قهرمانی کشور با حضور تیم استان البرز در تهران برگزار شد.

در این مسابقات که با حضور 25 تیم و تعداد165 ورزشکار در رده سنی آزاد برگزار شد، تیم البرز با حضور10 دو ومیدانی کار به مقامهای زیر دست یافت:

800 متر، آناهیتا سلطانی مقام دوم

پرش ارتفاع، ساغر کمالزاده مقام سوم و سروه کمالزاده مقام پنجم

1500 متر، آناهیتا سلطانی مقام سوم و سهیلا نادری مقام پنجم

400×4 ، سهیلا نادری، آناهیتا سلطانی، یاسمن قره گوزلو، سروه کمالزاده مقام سوم

3000 متر، سهیلا نادری مقام چهارم

پرش طول، ساغر کمالزاده مقام پنجم

100 متر مانع، فاطمه دل آویز مقام ششم

100×4 ، فاطمه دل آویز، الناز رزاقی، ساغر کمالزاده، مهدیه جعفر بیگلو



تیم کشتی فرنگی شهرستان نظرآباد قهرمان شد

تیم کشتی فرنگی شهرستان نظرآباد در مسابقات آموزشگاهی استان البرز به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان برگزار شد، کشتی گیران نظرآباد با کسب 8هشت مدال طلا، شش نقره و سه برنز در رده ی نوجوانان قهرمان ودر رده ی جوانان نایب قهرمان استان شدند.

این دوره از رقابتها به مدت دو روز در سالن کوثر کرج برگزار شد.