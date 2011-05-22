خانه سینما پیگیر تاسیس صندوق بیمه بیکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، خانه سینمای ایران با گذشت بیش از 2330 روز از پایان ضرب الاجل برنامه چهارم توسعه اقتصادی هفتمین مکاتبه‌ خود را برای پیگیری طرح تاسیس صندوق بیمه بیکاری مورخ 21 فروردین ماه برای جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ارسال کرد.

در ادامه خانه سینما خاطرنشان کرده است: یادآوری می‌کند طرح تاسیس صندوق بیمه بیکاری در تاریخ 14 دی ماه 87 به ریاست محترم جمهور ارائه و طی پیگیری‌های متعدد از آن زمان تاکنون علیرغم تکلیف قانونی اقدام عملی در این خصوص از سوی دستگاه‌های اجرایی ذیربط، صورت نگرفته است.

در ادامه این متن آمده است: ضمناً در پیشنهادات جامعه اصناف سینمایی به منظور تدوین برنامه‌ی پنجم توسعه اقتصادی – فرهنگی – اجتماعی که در آذرماه 1387 به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد، مجددا بر تاسیس صندوق بیمه بیکاری سینماگران تاکید شده بود. سوگمندانه این مهم در لایحه دولت حذف و نمایندگان محترم مجلس نیز از انجام وظیفه نظارتی خود برای اجرای ماده 116 قانون برنامه چهارم که احیاء کننده اصل 29 میثاق ملی است غفلت ورزیده‌اند.

خاطر نشان می‌سازد بر اساس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت همچنان موظف به تامین منابع اولیه صندوق‌های بیمه بیکاری است.

