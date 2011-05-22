  1. استانها
  2. البرز
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۴۵

161 هزار سند دفاع مقدس از ادارات البرز جمع آوری شد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز اسناد دفاع مقدس استان البرز گفت: 161 هزار سند دفاع مقدس اعم از مکتوب و غیر مکتوب تا پایان اردیبهشت ماه از کلیه ادارات و نهادها و سازمانها جمع آوری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میر تقی پیش ازظهر امروز در سالن شهدای گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در مراسم رونمایی از اولین مجموعه اسناد دوران دفاع مقدس استان البرز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: اسناد دوران دفاع مقدس از تیر ماه سال 88 جمع آوری و پس از برنامه ریزی مطالعات اولیه برای ساماندهی اسناد انجام شد.

وی افزود: در آغاز کار با بازدید از بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس سایر استانها و بررسی امکانات، لوازم و ابزار کار، طرح شناسایی و جمع آوری اسناد را از ادارات کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد انجام شد و ادارات نظرآباد و بعد از آن ساوجبلاغ بیشترین اسناد را جمع آوری کردند.

میر تقی ادامه داد: دو جلسه در شورای ادارای با همین موضوع برگزار و کلیه مسئولان را با نحوه جمع آوری اسناد آشنا شدند و در مرحله بعدی جمع آوری انجام شد که حاصل آن 99 هزار برگ مکتوب و 62 هزار سند غیر مکتوب و 82 هزار و 86 هزار سند دولتی هستند.

وی افزود: 609 برگ سند شخصی و 116 هزار و 182 برگ اسناد جانبازان شامل نگاتیو، عکس و صوت و 767 قطعه فیلم و چهار هزار و 742 قطعه عکس جمع آوری شده است.

میرتفی عنوان کرد: همچنین بایگانی اسناد را با دو هزار ساعت پژوهش در اسناد، تدوین و چاپ اسناد را به صورت کاربرگ نویسی و ورود اسناد به نرم افزاد مآوا انجام دادیم تا کلیه پژوهشگران بتوانند با مراجعه به اینترنت موضوعات پژوهشی خود را سرچ کنند.

وی عنوان کرد: کلیه اسناد بعد از جمع آوری تفکیک و دسته بندی شده  و بازخوانی و اسکن انجام می شوند که تاکنون 87 هزار و 246 سند اسکن شده و برای 722 سند کاربرگ نویسی صورت گرفته است.

وی یادآور شد:.از زمستان سال 89 تعداد 722 سند خلاصه نویسی و در نهایت 700 سند وارد نرم افزار ماوا شده است.

میرتقی افزود: 12 جلد سند هم اکنون آماده بهره برداری است و این صورتجلسات ستاد پشتیبانی شهرستان کرج شامل نظر آباد، ساوجبلاغ و بعضا" رباط کریم است که در سالهای 65 تا 69 نوشته شده اند.

وی اظهار داشت: اکثر این اسناد که بالغ بر 600 برگ است داخل بایگانی این مرکز رفته و بعد از  جمع آوری در طول مدت 5 سال این پازل ها جمع آوری شده است.

میرتقی عنوان کرد: به دنبال جمع آوری اسناد دفاع مقدس سالهای 59 تا 64 هستیم و پیش بینی می کنیم که در سال جاری 20 هزار سند مکتوب و غیر مکتوب جمع آوری کنیم که این تعداد را اسکن کرده و دو هزار از این اسناد را کاربرگ نویسی کرده و در نرم افزار ماوا وارد کنیم.

وی افزود: همچنین جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس استان البرز در مطبوعات در دستور است تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.

کد مطلب 1317918

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها