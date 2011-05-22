161 هزار سند دفاع مقدس از ادارات البرز جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میر تقی پیش ازظهر امروز در سالن شهدای گمنام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان البرز در مراسم رونمایی از اولین مجموعه اسناد دوران دفاع مقدس استان البرز در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: اسناد دوران دفاع مقدس از تیر ماه سال 88 جمع آوری و پس از برنامه ریزی مطالعات اولیه برای ساماندهی اسناد انجام شد.

وی افزود: در آغاز کار با بازدید از بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس سایر استانها و بررسی امکانات، لوازم و ابزار کار، طرح شناسایی و جمع آوری اسناد را از ادارات کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد انجام شد و ادارات نظرآباد و بعد از آن ساوجبلاغ بیشترین اسناد را جمع آوری کردند.

میر تقی ادامه داد: دو جلسه در شورای ادارای با همین موضوع برگزار و کلیه مسئولان را با نحوه جمع آوری اسناد آشنا شدند و در مرحله بعدی جمع آوری انجام شد که حاصل آن 99 هزار برگ مکتوب و 62 هزار سند غیر مکتوب و 82 هزار و 86 هزار سند دولتی هستند.

وی افزود: 609 برگ سند شخصی و 116 هزار و 182 برگ اسناد جانبازان شامل نگاتیو، عکس و صوت و 767 قطعه فیلم و چهار هزار و 742 قطعه عکس جمع آوری شده است.

میرتفی عنوان کرد: همچنین بایگانی اسناد را با دو هزار ساعت پژوهش در اسناد، تدوین و چاپ اسناد را به صورت کاربرگ نویسی و ورود اسناد به نرم افزاد مآوا انجام دادیم تا کلیه پژوهشگران بتوانند با مراجعه به اینترنت موضوعات پژوهشی خود را سرچ کنند.

وی عنوان کرد: کلیه اسناد بعد از جمع آوری تفکیک و دسته بندی شده و بازخوانی و اسکن انجام می شوند که تاکنون 87 هزار و 246 سند اسکن شده و برای 722 سند کاربرگ نویسی صورت گرفته است.

وی یادآور شد:.از زمستان سال 89 تعداد 722 سند خلاصه نویسی و در نهایت 700 سند وارد نرم افزار ماوا شده است.

میرتقی افزود: 12 جلد سند هم اکنون آماده بهره برداری است و این صورتجلسات ستاد پشتیبانی شهرستان کرج شامل نظر آباد، ساوجبلاغ و بعضا" رباط کریم است که در سالهای 65 تا 69 نوشته شده اند.

وی اظهار داشت: اکثر این اسناد که بالغ بر 600 برگ است داخل بایگانی این مرکز رفته و بعد از جمع آوری در طول مدت 5 سال این پازل ها جمع آوری شده است.

میرتقی عنوان کرد: به دنبال جمع آوری اسناد دفاع مقدس سالهای 59 تا 64 هستیم و پیش بینی می کنیم که در سال جاری 20 هزار سند مکتوب و غیر مکتوب جمع آوری کنیم که این تعداد را اسکن کرده و دو هزار از این اسناد را کاربرگ نویسی کرده و در نرم افزار ماوا وارد کنیم.

وی افزود: همچنین جمع آوری اسناد دوران دفاع مقدس استان البرز در مطبوعات در دستور است تا در اختیار پژوهشگران قرار گیرد.