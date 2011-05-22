محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر از اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر اعمال 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده از امروز یکشنبه در کشور خبر داد و گفت: این موضوع باعث افزایش قیمت انواع سکه شده است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه اجرای این قانون باعث افزایش یکباره 18هزار تومانی قیمت سکه تمام بهار آزادی از امروز شده است، اظهار داشت: این افزایش قیمت در انواع دیگر سکه نیز به مراتب کمتر اتفاق افتاده است.

کشتی آرای خاطرنشان کرد: البته رقم افزایش 18 هزار تومان ثابت نخواهد ماند و با کم و زیاد شدن قیمت طلا در بازارهای جهانی در نوسان خواهد بود.

وی با بیان اینکه مالیات برارزش افزوده سکه و طلا تنها یک بار اخذ می شود، افزود: این مالیات در زمان خرید سکه از سوی فروشنده اخذ می شود.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با تاکید بر اینکه در زمان فروش سکه مالیاتی کسر نخواهد شد، خاطرنشان کرد: با توجه به این امر نگرانی از سوی مردم نباید وجود داشته باشد.

وی به تعطیلی بازارهای جهانی طلا طی روز جاری اشاره و عنوان کرد: دلیل افزایش قیمت سکه در بازار داخلی، اعمال نرخ مالیات بر ارزش افزوده است.

پیش از این نیز علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از توافق این سازمان و بانک مرکزی برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه در زمان فروش خبر داده بود.