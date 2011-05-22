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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

110 گفتمان دینی در سطح مدارس ایلام برگزار می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان تبلیغات استان ایلام گفت: در سال جاری 110 گفتمان دینی در سطح مدارس و مساجد این استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حجت الله شریفی راد در این ارتباط گفت: در راستای تداوم طرح گفتمانهای دینی در سال جدید و پاسخگویی به سئوالات و شبهات فکری و اعتقادی جوانان و نوجوانان و مقابله با جنگ نرم دشمنان بیش از 110 گفتمان دینی (همایشی) در سطح استان با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در سال جاری برگزار می شود.

این مسئول مربیان پرورشی مدارس، اولیای دانش آموزان و دانش آموزان مقطع متوسطه را از مخاطبین این گفتمانها ذکر کرد و گفت: در این گفتمانها پیرامون موضوعاتی از قبیل: جهاد اقتصادی، آسیب های اجتماعی، جوان و بصیرت سیاسی و دینی، زن و خانواده اسلام، جنگ نرم، حجاب و عفاف،آسیب شناسی فرهنگ دینی، همت مضاعف کارمضاعف، نحله های فکری و عرفانهای انحرافی، جوانان ، نماز و... بحث و تبادل نظر می شود.

وی در ادامه گفت: در راستای توانمندسازی اساتید بومی و بررسی چالشهای فرهنگی و اجتماعی استان و نقش گفتمانهای دینی در کاهش آسیبهای اجتماعی، تعداد چهار نشست هم اندیشی اساتید و یک کارگاه مهارتهای گفتمانی برگزار می شود.

شریفی راد همچنین از برگزاری گفتمان دینی در مساجد محل برگزاری اعتکاف خبر داد و گفت: امسال تعداد 20 گفتمان دینی در مساجد محل برگزاری اعتکاف اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در سال جاری به منظور اطلاع رسانی و انعکاس اخبار گفتمانهای دینی تعداد چهار فصلنامه گفتمان دینی با شمارگان هزار نسخه در هر شماره منتشر می شود.

کد مطلب 1317920

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