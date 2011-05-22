راه اندازی رشته رگولاتوری در دانشگاه تهران/ ایجاد گروه پژوهشی رگولاتوری

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم نامه همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دانشگاه تهران امروز بین محمد کرم‌پور - معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهاد رهبر- رئیس دانشگاه تهران در محل دفتر ریاست دانشگاه تهران منعقد شد.

همکاری علمی و پژوهشی دانشگاه تهران با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در قالب پایان نامه‌های کاربردی کارشناسی ارشد و دکتری، پروژه‌های کاربردی و فناوری و همچنین در قالب مطالعات و تحقیقات مشترک از جمله مفاد این تفاهم نامه است.

فرهاد رهبر با امضای این تفاهم نامه متعهد شد زمینه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و کارگاه‌های آموزشی به سفارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را فراهم آورد و تحقیقات میدانی مورد نیاز این سازمان را توسط دانشگاه تهران پوشش دهد همچنین تدوین دروس رسمی مورد نیاز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تولید و چاپ محصولات علمی، کاربردی و پژوهشی انجام شده در این سازمان از دیگر تعهدات دانشگاه تهران است.

به گزارش مهر، دانشگاه تهران در این تفاهم نامه متعهد شد در راه اندازی اتاق فکر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مشارکت کند.

حمایت از شرکت‌های دانش بنیان با هماهنگی دانشگاه تهران و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین همکاری مشترک در تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی از دیگر موارد مورد تأکید در این تفاهم نامه است.

بر طبق این گزارش، فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در مذاکرات پیش از امضای این تفاهم نامه پیشنهاد کرد که با پشتیبانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گروه پژوهشی رگولاتوری در دانشگاه تهران راه اندازی شود که این پیشنهاد مورد موافقت کرم پور معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفت.