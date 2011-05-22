214 پروژه فنی صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی بعد از ظهر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: با توجه به ظرفیتها و توانمندی های استان در بخشهای مختلف علمی، مذهبی، صنعتی، فرهنگی و نیز وجود مضجع شریف امام رضا(ع)، صدا و سیمای مرکز استان باید برنامه هایی ارزشمند و شایسته تولید کند.

وی افزود: شبکه استانی خراسان رضوی باید به یک شبکه ملی و فراملی تبدیل شود تا انتقال دهنده فرهنگ و معنویت به دیگر نقاط کشور باشد.

استاندار خراسان رضوی گفت: به تصویر کشیدن تاریخ درخشان اسلام و ایران و معرفی آن به عموم جامعه یکی از اقداماتی است که در زمره فعالیتهای صدا و سیما قرار گرفته و باید به آن توجه شود.

صلاحی گفت: صدا و سیمای مرکز استان موظف است برای پر کردن اوقات فراغت خیل عظیم زائرانی که سالانه وارد مشهد می شوند برنامه ریزی کنند.

وی بر توزیع عادلانه امکانات و بودجه ها درتمام نقاط استان به ویژه روستاها و مناطق محروم تاکید کرد و افزود: همه مسئولان موظفند در راستای اجرای فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر نامگذاری دهه 80 به عنوان دهه پیشرفت و عدالت گام بردارند.

وی با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر خاطرنشان کرد: این فتح که یکی از پیچیده ترین و بزرگترین پیروزی های دفاع مقدس محسوب می شود جز با اراده الهی و همت مردم امکان پذیر نبود.

حجت الاسلام علی نهاوندی رئیس صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی نیز در این مراسم از 24 ساعته شدن شبکه استانی مرکز صدا و سیمای استان همزمان با میلاد فرخنده امام جواد(ع) در 23 خرداد ماه جاری خبر داد و افزود: امیدواریم افتتاح این شبکه و پوشش برنامه های آن در حد یک شبکه سراسری و بین المللی باشد.

وی با اشاره به توزیع عادلانه منابع و امکانات به ویژه در روستاهای استان عنوان کرد: اکثر این پروژه ها برای مناطق روستایی به ویژه مناطق کم برخوردار در نظر گرفته شده است.

نهاوندی با اشاره به عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در خصوص بکارگیری آخرین شیوه های الکترونیک بیان کرد: امیدواریم این امکان در سایر استان ها نیز به وجود بیاید.

رئیس صدا و سیمای مرکز خراسان رضوی توسعه پوشش رادیویی FM، سیستم دریافت از طریق تلفن همراه و پخش دیجیتالی را از برنامه های آینده صدا و سیمای مرکز استان عنوان کرد.

در این مراسم پروژه های شهرستان های گناباد، فریمان و روستاهای تابعه این شهرستان همزمان و به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.