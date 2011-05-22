پتروشیمی با سخنرانی توسعه نمی یابد/ سرپرستی رئیس جمهور مفید است

محمدرضا نعمت زاده در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر کمبود خوراک به یکی از مهمترین چالشهای توسعه صنعت پتروشیمی ایران تبدیل شده است، گفت: شخصا معتقدم هیچگونه کمبود خوراک نفت و گازی برای تامین نیازهای واحدهای پتروشیمی وجود ندارد.

این کارشناس اقتصاد انرژی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین دلایل خالی ماندن ظرفیت تولید صنایع پتروشیمی و کمبود خوراک تاخیر در طرح توسعه بخش بالادستی صنعت نفت است، تصریح کرد: در صورتی که طرحهای تامین خوراک پتروشیمی در زمان مقرر راه اندازی نشود امکان تکمیل زنجیره ارزش تولید محصولات پتروشیمی در کشور فراهم نمی شود.

مدیر عامل سابق شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعلام اینکه مسئولان مطمئن باشند که توسعه پتروشیمی با دعا و سخنرانی مرتفع نمی شود، اظهار داشت: باید با انجام هماهنگی های بیشتر به ویژه با شرکت ملی نفت و تسریع در راه اندازی فازهای پارس جنوبی مشکل کمبود خوراک صنایع پتروشیمی مرتفع شود.

وی در پاسخ به این سئوال مهر که از سو مدیریت و تحریم به عنوان مهمترین دلایل تاخیر در توسعه صنعت پتروشیمی یاد می شود، بیان کرد: هر دو عامل به یک اندازه در تاخیر طرحهای توسعه پتروشیمی اثر گذار بوده است.

سرپرستی رئیس جمهور به نفع صنعت نفت است

معاون وزیر نفت در دولت نهم در خصوص پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهور، توضیح داد: از وضعیت حقوقی و قراردادی قبول پذیرش این مسئولیت سنگین توسط رئیس جمهور اطلاعی ندارم.

نعمت زاده با تاکید بر اینکه در کوتاه مدت سرپرستی رئیس جمهور در وزارت نفت به سود صنعت نفت کشور خواهد بود، تاکید کرد: رئیس جمهور با صدور یکسری تصمیات اجرایی و اعمال قدرت خود می تواند در کوتاه مدت در صنعت نفت موفق باشد.

وی با بیان اینکه دوران سرپرستی در وزارت نفت محدود است، خاطر نشان کرد: بر این اساس این تصمیم در بلند مدت سودی برای صنعت نفت کشور نخواهد داشت.

به گزارش مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری از 25 اردیبهشت ماه سالجاری با برکناری مسعود میرکاظمی شخصا مسئولیت سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفته است.



در همین حال با گذشت چند روز از پذیرش سرپرستی وزارت نفت توسط شخص رئیس جمهور، این مسئولیت جدید رئیس کابینه دولت غیر قانونی اعلام شده است.