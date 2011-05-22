جشنواره قرآنی ویژه معلولین در هرمزگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیکنام ظهر یکشنبه در اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس بیان داشت: این جشنواره مقدمه ای است برای شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت کنندگان تا بتوانند برای حضور در جشنواره بین المللی آمادگی لازم را کسب کنند.

دبیر شورای فرهنگی اداره کل بهزیستی هرمزگان در ادامه گفت: مسابقات قرانی در سه رشته تحقیق، ترتیل واذان با حضور 14 نفر ازمعلولین جسمی حرکتی، نابینا و کم بینا که منتخبان شهرستانی هرمزگان هستند برای کسب مقام کشوری است.

نیکنام اظهار داشت: یکی از ویژگیهای این جشنواره نسبت سال گذشته تفکیک شدن شرکت کنندکان در حوزه مهد کودکها، کارکنان، سالمندان و معلولین است.

همچنین سید حسین شفیعی رئیس اداره بهزیستی شهرستان بندرعباس در این جشنواره گفت: با توجه به اینکه قرآن و اهل بیت دو یادگار پیامبر اکرم(ص) نزد مسلمانان است باید برای حفظ و ترویج این گنجینه عظیم کوشا باشیم و با تمسک به قرآن و اهل بیت0ع) مطمئنا در زندگی سرافراز و سربلند خواهیم شد.