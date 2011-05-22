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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۵

خانواده تعیین کننده حرکت جامعه است

خانواده تعیین کننده حرکت جامعه است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای شهر گرگان گفت: دامن زن و خانوان بهترین و بالاترین مکتب و مدرسه براى تربیت اولاد و تعیین سرنوشت و حرکت یک جامعه است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حاجی محمدی ظهر یکشنبه در نشست شورای شهر، افزود: تاثیر گذاری و نقش تربیتى زنان در جامعه بیشتر از مردان است، زیرا زنان علاوه بر این که خود یک قشر فعال در همه ابعاد هستند، انسان هاى فعال اعم از مرد یا زن را نیز در دامان خود تربیت مى کنند و پرورش مى دهند.

وی با تاکید بر فرمایشات امام راحل درباره نقش و جایگاه زنان افزود: در نگاه امام خمینى (ره) مى توان به روشنى دریافت که زن از نظر موقعیت و مسئولیت هایش در یکى از حیاتى ترین و زیر بنایى ترین نهادها و موقعیت هاى بشرى یعنى خانواده تعیین کننده جهت حرکت جامعه است.

حاجی محمدی همچنین با اشاره به اینکه امروزه زنان در زمینه هاى متعددى مشغول به کار هستند و مسئولیت هاى اجتماعى آنان گستره و وسیع است، تصریح کرد: صلح و آرامش، موفقیت یا انحرافات، نارضایتى، ناپاکى و فساد خانواده و همچنین سرنوشت گروه هاى اجتماعى و افراد جامعه، به زنان آن جامعه وابسته است.
 
عضو شورای شهر گرگان تاکید کرد: در فرهنگ دینی و اسلامی ما نیز زنان از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار است.
کد مطلب 1317927

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