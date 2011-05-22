86 بوستان و 42 مسجد در مشهد به وسایل ورزشی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین نخعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ترویج و توسعه ورزش همگانی و توسعه فضای ورزشی شهر، طرح تجهیز بوستانهای سطح شهر به وسایل بدنسازی پارکی به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: این وسایل شامل پرس سینه، سرشانه دو نفره کشش به سمت پایین، تاب دو نفره، مجسمه ‌ای، گردش در فضا، پرس پا، مسگری، دوچرخه بیضی و اسب سواری است.

به گفته این مسئول شهری، مساجد نیز به اقلام ورزشی غیرمصرفی که شامل میز پینگ‌ پنگ، تاتامی، فوتبال دستی و ست وسایل بدنسازی است، تجهیز شدند.

وی افزود: تاکنون 213 بوستان به وسایل بدنسازی پارکی و 143مسجد در سطح شهر مشهد به اقلام ورزشی غیرمصرفی تجهیز شده‌اند و این وسایل اکنون به ‌صورت رایگان در اختیار شهروندان مشهدی است.

