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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۱۰

86 بوستان و 42 مسجد در مشهد به وسایل ورزشی مجهز شدند

86 بوستان و 42 مسجد در مشهد به وسایل ورزشی مجهز شدند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر تربیت بدنی و ورزشهای همگانی شهرداری مشهد گفت: 86 بوستان و معبر خطی به وسایل بدنسازی و 42 مسجد به اقلام ورزشی تجهیز شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین نخعی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ترویج و توسعه ورزش همگانی و توسعه فضای ورزشی شهر، طرح تجهیز بوستانهای سطح شهر به وسایل بدنسازی پارکی به اجرا در آمد.

وی ادامه داد: این وسایل شامل پرس سینه، سرشانه دو نفره کشش به سمت پایین، تاب دو نفره، مجسمه ‌ای، گردش در فضا، پرس پا، مسگری، دوچرخه بیضی و اسب سواری است.

به گفته این مسئول شهری، مساجد نیز به اقلام ورزشی غیرمصرفی که شامل میز پینگ‌ پنگ، تاتامی، فوتبال دستی و ست وسایل بدنسازی است، تجهیز شدند.

وی افزود: تاکنون 213 بوستان به وسایل بدنسازی پارکی و 143مسجد در سطح شهر مشهد به اقلام ورزشی غیرمصرفی تجهیز شده‌اند و این وسایل اکنون به ‌صورت رایگان در اختیار شهروندان مشهدی است.
 

کد مطلب 1317930

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