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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۰۳

بازارچه خیریه در پارک بانوان کرج دایر شد

بازارچه خیریه در پارک بانوان کرج دایر شد

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با میلاد حضرت فاطمه الزهرا(س) بازارچه خیریه ای به نفع معلولان آسایشگاه خیریه کهریزک در کرج دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) به همت انجمن بانوان نیکوکار آسایشگاه کهریزک ظهر یکشنبه بازارچه ای خیریه ای در محل پارک بانوان کرج( باغ جهان) ‌بر پا شد.

این بازارچه خیریه از امروز تا سوم خردادماه دایر بوده و همزمان با ساعت آغاز کار فعالیت پارک بانوان از شش صبح تا ساعت 21 محصولات خود را عرضه می کند.

پوشاک، صنایع دستی، خوراکی و .... از جمله اقلام عرضه شده در این بازارچه خیریه است.

عواید فروش این محصولات در بازارچه خیریه قرار است توسط انجمن بانوان نیکوکار خیریه کهریزک صرف ساخت ساختمان ویژه معلولان در آسایشگاه خیریه کهریزک شعبه محمدشهر شود.

اجرای موسیقی زنده  و برنامه های شاد نیز ازدیگر برنامه های حاشیه ای برپایی این بازارچه خیریه است.

کد مطلب 1317932

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