تلاش فراکسیون اصولگرایان برای تغییر اعضای هیئت رئیسه مجلس

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: اعضای فراکسیون اصولگرایان تلاش دارند غیر از ریاست مجلس که مورد اتفاق نظر همه است در خصوص نواب رئیس، منشی‌ها و کارپردازان کاندیداهای جدیدی را معرفی کنند.

وی گفت:‌ برخی از نمایندگان به نحوه کار چند تن از اعضای هیئت رئیسه اعتراض دارند از جمله اینکه این افراد در پیگیری برخی مسایل موفق نبودند.

نماینده خمینی شهر در مجلس یادآور شد: در فراکسیون اصولگرایان تعداد زیادی از نمایندگان قصد دارند کاندیدا شوند اما تلاش داریم با رایزنی تعداد این کاندیداها کاهش پیدا کند و نهایتاً دو جابجایی در هیئت رئیسه داشته باشیم.

وی احتمال داد حسین سبحانی‌نیا، جاسم ساعدی و جهانبخش محبی‌نیا از اعضایی باشند که در هیئت رئیسه باقی بمانند.