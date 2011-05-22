ایجاد 500 فرصت اشتغال در بخش ارجمند فیروزکوه

محمد امرائی در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه اظهار داشت: خوشبختانه بخش ارجمند از مردمانی فرهیخته و با فرهنگ برخوردار است از این رو اجرای طرحهای مختلف می تواند موجبات توسعه آن را فراهم سازد.



این مسئول بخش ارجمند را مستعد جهت اجرای طرحهای گردشگری خواند و افزود: روستای "لزور" از بخش ارجمند با تلاشهای نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در ردیف مناطق روستایی هدف گردشگری قرار گرفته است و دیگر نواحی این بخش نیز دارای توانی بالقوه پیرامون اجرای پروژه های توریستی هستند.



وی خواستار خروج ارجمند از منطقه بن بست شد و افزود: خواسته مجموعه بخشداری و مردم بخش ارجمند ایجاد محور مواصلاتی بین این بخش و بابل است که خوشبختانه پیگیریهای مسئولان عالی رتبه این خطه جهت اجرایی شدن پروژه یاد شده ادامه دارد.



امرائی از ایجاد 500 فرصت شغلی در بخش ارجمند خبر داد و گفت: بدنبال پیگیریهای بعمل آمده شرکت خودروسازی سایپا در بازدید هفته آینده خود قصد راه اندازی خطوط تولید برخی قطعات محصولات خود در بخش ارجمند را دارد که در صورت اجرایی شدن این ایده نزدیک به 500 فرصت اشتغال در این بخش ایجاد خواهد شد.



بخشدار بخش ارجمند فیروزکوه اجرای طرح هادی را خواسته اغلب اهالی روستایی این بخش خواند و افزود: در حال حاضر عمده خواسته اغلب اهالی مناطق روستایی بخش ارجمند شهرستان فیروزکوه اجرای طرحهای هادی است.



ارجمند، شامل دو دهستان "قزقانچی"، "دوبلوک" و شهر ارجمند یکی از دو بخش شهرستان فیروزکوه محسوب می شود که بنابر سرشماری مرکز آمار ایران جمعیت این بخش در سال 85، هشت هزار و 809 نفر بود.

