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۲ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۵۲

فرهادی در گفتگو با مهر:

رشد جمعیت البرز در شاخصهای بهداشت و درمان لحاظ نمی شود

رشد جمعیت البرز در شاخصهای بهداشت و درمان لحاظ نمی شود

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار البرز از لحاظ نشدن رشد جمعیت این استان در شاخص های بهداشت و درمان انتقاد کرد.

عیسی فرهادی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: با توجه به اینکه رشد جمعیت این استان در شاخص های بهداشت ودرمان لحاظ نمی شود عقب افتادگی های فراوانی در این حوزه مشاهده می شود که باعث شده استان البرز به عنوان سی و یکمین استان کشور در این حوزه قلمداد شود.

وی افزود: در حال حاضر به واسطه مهاجرتهای بی رویه به این استان رشد جمعیت در حدود 4.7 درصد است در حالی که رشد جمعیت کشور در حدود 1.6 درصد می باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه باید متناسب با این رشد برنامه ریزی های اصولی صورت گیرد، خاطر نشان کرد: تمامی برنامه ریزیهای استان بر مبنای آخرین سرشماری محاسبه می شود در حالی که هر سال 4.7 درصد به جمعیت این استان افزوده می شود اما در برنامه ریزیهای مسئولان لحاظ نمی شود.

فرهادی یادآور شد: جبران عقب ماندگی های البرز در حوزه بهداشت و درمان منوط به استفاده از ظرفیتهای عملی استان است که با بهره مندی مدیران از این امکانات می توان شاهد ارتقاء سرانه بهداشت ودرمان در این استان بود.

به گفته استاندار البرز رسیدن این استان به شاخصهای سایر استانهای همطراز البرز نیازمند نگاه ویژه دولت و تعاملات بین بخشی میان مراکز و دستگاههای مختلف است که امید می  رود با تحقق آن مردم  این استان از امکانات مورد نیاز خود در حوزه بهداشت و درمان و ارتقاء سلامت بهره مند شوند.

کد مطلب 1317939

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