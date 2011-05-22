شاخص ها و معیارهای عملی امام خمینی باید در برنامه ها مورد توجه باشد

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه ستاد رحلت امام خمینی (ره ) تدوین کارشناسی شده و اجرای برنامه های در پاسداشت رحلت امام را وظیفه همه ارگانها و سازمانها اعلام کرد و افزود: همه باید در اجرای این مراسمات تعاملات لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: دستگاههای باید در راستای آشنایی نسل جوان با رهنمودهای امام بسته های فرهنگی و CD با محتویات سخنرانی امام باشد

فرماندار استان زنجان تاکید کرد: باید در نصب بنرها به محتویات و سلیقه افراد توجه شود و امنیت در مراسم مورد توجه باشد و لذا امنیت در درون و برون شهر لحاظ شود.

راشاد گفت: برنامه ها و مراسمات طوری برکزار شود زیرا نگاه دشمنان در داخل و خارج به چگونگی برگزار شدن این مراسم ها است.

وی افزود: دستگاههای امنیتی و فرهنگی و سیاسی باید تعامل لازم را در برنامه های رحلت امام را در نظر داشته باشند.



