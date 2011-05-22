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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

شاخص ها و معیارهای عملی امام خمینی باید در برنامه ها مورد توجه باشد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرماندار استان زنجان گفت: شاخص ها و معیارهای عملی امام خمینی (ره) باید در سخنرانی ها مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان عباس راشاد ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی برنامه ستاد رحلت امام خمینی (ره ) تدوین کارشناسی شده و اجرای برنامه های در پاسداشت رحلت امام را وظیفه همه ارگانها و سازمانها اعلام کرد و افزود: همه باید در اجرای این مراسمات تعاملات لازم را داشته باشند.

وی ادامه داد: دستگاههای باید در راستای آشنایی نسل جوان با رهنمودهای امام بسته های فرهنگی و CD با محتویات سخنرانی امام باشد

فرماندار استان زنجان تاکید کرد: باید در نصب بنرها به محتویات و سلیقه افراد توجه شود و امنیت در مراسم مورد توجه باشد و لذا امنیت در درون و برون شهر لحاظ شود.

راشاد گفت: برنامه ها و مراسمات طوری برکزار شود زیرا نگاه دشمنان در داخل و خارج به چگونگی برگزار شدن این مراسم ها است.

وی افزود: دستگاههای امنیتی و فرهنگی و سیاسی باید تعامل لازم را در برنامه های رحلت امام را در نظر داشته باشند.

 


 

کد مطلب 1317940

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