200 میلیارد ریال برای گازرسانی به شهرهای اردبیل تخصیص یافت

مجتبی فوقی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اردبیل اظهار داشت: این اعتبار برای پروژه های گازرسانی به خط انتقال گاز شهرها و بخشهای موران، مرادلو و روستاهای پارس آباد، اصلاندوز، مشگین شهر، گرمی و انگوت هزینه خواهد شد.

وی تحقیق برنامه های عدالت محور دولت و محرومیت زدایی را از اهداف ایم طرح عنوان کرد و افزود: این شرکت تلاش دارد گازرسانی در استان توسعه و با اجرای پروژه های زیرساختی در شهر و روستاها خطوط خود گسترش دهد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اضافه کرد: برای روستاها و شهرهای شمال استان اردبیل که عملیات اجرایی گازرسانی آنها در دست اجرا است در مجموع 240 کیلومتر شبکه گاز اجرا خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون عملیات اجرایی خط تغذیه گازرسانی شهر موران با 27 کیلومتر شبکه فولادی در حال اجراست که در مسیر این خط انتقال ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 100هزار متر مکعب در ساعت و ایستگاه حفاظت از زنگ در نظر گرفته خواهد شد.

فوقی با اشاره به عملیات اجرایی خط تغذیه شهر مرادلو نیز یادآور شد: این پروژه نیز با 31 کیلومتر شبکه فولادی به قطر 12 اینچ و یک 70 درصد پیشرفت داشته و این مسیر نیز ایستگاه تقلیل فشار گاز به ظرفیت 30 هزار مترمکعب در ساعت و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ نصب خواهد شد.



وی همچنین ابراز داشت: علاوه بر این هم اکنون پروژه های گازرسانی به روستاهای شهرستان اردبیل، مشگین شهر، گرمی، پارس آباد و شهرهای اصلاندوز و انگوت به سرعت در حال پیگیری است که امیدواریم در آینده ای نزدیک به بهره برداری برسد.

این مسئول تصریح کرد: در این روستاها تعداد 9 مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز در ظرفیتهای 5 ، 10 و 20 هزار متر مکعب در ساعت پنج مورد ایستگاه حفاظت از زنگ احداث خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان در پایان اظهار امیدواری کرد که در هفته دولت سال جاری اهالی این روستاها بتوانند از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند.