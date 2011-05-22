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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

بهره برداری از آب انبار تاریخی در خواف آغاز شد

بهره برداری از آب انبار تاریخی در خواف آغاز شد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از بهره برداری آب انبار تاریخی روستای سیجاوند در خواف به عنوان مرکز آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین عباس زاده بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این آب انبار دارای ایوان ورودی، پلکان مخزن و پنجره مشبک است که برای بازسازی آن 90 میلیون ریال اعتبار هزینه شده و حدود سه ماه بازسازی آن به طول انجامیده است.

عباس زاده بیان کرد: بهره برداری از زیر ساختهای گردشگری مسجد ملک زوزن، برق رسانی، آب رسانی و احداث سرویسهای بهداشتی با هزینه ای بالغ بر 180 میلیون ریال از دیگر پروژه های است که طی هفته میراث در شهرستان خواف به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: طی این هفته یکی از آسبادهای نشتیفان در شهرستان خواف با اعتباری بالغ بر 30 میلیون ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار داشت: افتتاح نمایشگاه هنرهای سنتی و صنایع دستی، برپایی نمایشگاه عکس، برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان در محل مسجد ملک زوزن، اجرای بازیهای آیینی، تجلیل از مقاله نویسان برتر میراث فرهنگی و تجلیل از اعضای فعال انجمن میراث فرهنگی خواف از جمله برنامه های این هفته است.
 

کد مطلب 1317942

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