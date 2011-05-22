واحد فنی صدا و سیمای قزوین در جشنواره کشوری درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز قزوین توانست در دهمین جشنواره فنی مراکز استانها رتبه اول نگهداری ساختمان و تأسیسات ایستگاههای پرقدرت تلویزیونی را کسب کند.
همچنین در این جشنواره رتبه اول آپلینک چندرسانهای به واحد فنی این مرکز تعلق گرفت و ایستگاه پرقدرت تلویزیونی شهیدبابایی هم به عنوان ایستگاه برتر شناخته شد.
جشنواره فنی مراکز استانها هر دو سال یک بار برگزار می شود که سال گذشته هم صدا و سیمای مرکز قزوین عنوان دوم را کسب کرده بود.
هم اینک 156 ایستگاه تلویزیونی در استان قزوین برنامههای صدا و سیمای مرکز قزوین را پوشش می دهد.
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