واحد فنی صدا و سیمای قزوین در جشنواره کشوری درخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، صدا و سیمای مرکز قزوین توانست در دهمین جشنواره فنی مراکز استانها رتبه اول نگهداری ساختمان و تأسیسات ایستگاه‌های پرقدرت تلویزیونی را کسب کند.

همچنین در این جشنواره رتبه اول آپلینک چندرسانه‌ای به واحد فنی این مرکز تعلق گرفت و ایستگاه پرقدرت تلویزیونی شهیدبابایی هم به عنوان ایستگاه برتر شناخته شد.



جشنواره فنی مراکز استانها هر دو سال یک بار برگزار می ‌شود که سال گذشته هم صدا و سیمای مرکز قزوین عنوان دوم را کسب کرده بود.



هم اینک 156 ایستگاه تلویزیونی در استان قزوین برنامه‌های صدا و سیمای مرکز قزوین را پوشش می‌ دهد.



