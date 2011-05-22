کنگره بین المللی بزرگداشت میرزا احمد نی ریزی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت برگزاری این کنگره گفت: این کنگره به مدت دو روز در نی ریز برگزار می شود که در این راستا برنامه های مختلفی برای این بزرگداشت در نظر گرفته شده است.

منصور طبیعی ادامه داد: طی مدت برگزاری این کنگره دو روزه میهمانانی از کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و... چند کشور خارجی مسلمان نشین حضور خواهند داشت که تمامی آنها از قرآن نگاران برجسته هستند و تلاش ما این است که قرآن نگاران برجسته را از سراسر کشورهای مسلمانان نشین در این بزرگداشت داشته باشیم که به دلیل برخی از مسائل منطقه این کار انجام شدنی نبود.

وی در خصوص دیگر میهمانان حاضر در این بزرگداشت تصریح کرد: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس انجمن مفاخر فرهنگی کشور و شخصیتهای بزرگ دیگر در برنامه افتتاحیه این بزرگداشت شرکت خواهند کرد ولی در کل از تمامی بزرگان خط و قرآن نگاران برجسته کشور دعوت شده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با اشاره به روند برگزاری این بزرگداشت، تصریح کرد: بزرگداشت احمد نی ریزی در چند بخش است که برنامه افتتاحیه در عصر پنجشنبه بعد از نماز مغرب با سخنرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل مقبره احمد نی ریزی آغاز خواهد شد، صبح جمعه در تالار فرهنگسرای این شهر مباحث علمی و همچنین بعد از ظهر جمعه نیز مراسم اختتامیه و اهدا جوایز به فرستندگان مقالات برتر انجام خواهد شد.

طبیعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای برگزاری این کنگره تمامی بزرگران و هنرمندان عرصه خط و نگارش قرآن کمک کردند، یادآور شد: افراد زیادی در کشور برای حضور در این کنگره و کمک برای برگزاری این بزرگداشت اعلام آمادگی کردند که در این خصوص افراد کلکسیونردار که آثار این استاد را نگهداری می کنند نیز برای ارایه این آثار زمان خواسته اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: به طور یقین احمد نی ریزی بزرگترین قرآن نگار جهان اسلام بوده که در مدت فعالیت خود 99 قرآن و دعاهای زیادی را به رشته تحریر در آورده و به غیر از اینکه در تمامی رشته های مربوط به خط استاد بود صاحب خط نسخ ایرانی نیز بوده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه برگزاری این کنگره یکی از مصوبات در سفر دور دوم هیئت دولت به فارس بود،تاکید کرد: پیشنهادات مختلف را از مردم شهرستان برای برگزاری این کنگره و بزرگداشت میرزا احمد نی ریزی داشتیم که همین سخنان باعث شد که در سفر دور دوم هیئت دولت این بحث به یکی از مصوبات تبدیل شود.