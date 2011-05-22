کتاب دستهای کوچک دعا در بخش گرافیک رتبه برتر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، شهرام خدایی در حاشیه آیین اختتامیه نخستین جشنواره کتاب سال تبریز به خبرنگاران گفت: کتاب و کتابخوانی در کشور ما مظلوم است و گرافیک و تصویرسازی هم در حوزه تألیف مظلوم واقع شده است.
وی لزوم توجه به زیبایی های بصری یک اثر تألیفی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در نشر و تألیف و صفحه آرائی کتاب می بایستی به طرح روی جلد و ظرافت های گرافیکی کتاب توجه بیش از پیش نمود تا کتاب در عین رشد معلومات، ذوق بصری بیننده را نیز تأمین کند.
خدائی زمان عادت به مطالعه و درک جایگاه کتاب در زندگی را دوران کودکی عنوان کرد و گفت: حوزه هنری استان همواره بخشی از فعالیت های فرهنگی هنری خود را به چاپ و نشر کتاب های ویژه کودکان اختصاص داده است و به این وسیله سعی بر فرهنگسازی مطالعه در دوران نونهالی صورت گرفته است.
جشنواره کتاب سال تبریز فعالان عرصه فرهنگ را به پیشرفت امیدوار کرد
سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی گفت: فعالیتهایی همچون جشنواره کتاب سال تبریز فعالان عرصه فرهنگ را به پیشرفت امیدوارتر می کند.
توسعه کتاب و کتابخوانی و توجه به اهمیت چند وجهی کتاب و مطالعه، تحقیقا به معنای توسعه کشور به صورتی همه جانبه از فرهنگ و اقتصاد تا اخلاق و اعتقاد است.
وی برگزاری جشنواره کتاب سال را در راستای ارج گذاری به مؤلفان و ناشران و ارزش گذاری به اصحاب اندیشه دانست و این اقدام را منطبق با اعتقادات و باورهای دینی ارزیابی کرد.
خدائی افزود: در جهان امروز کارهای ریشه دار، عمیق و مانا مورد توجه است و با نشر یا تجلیل از یک کتاب نهال معرفت و اندیشه در دل یک نسل کاشته می شود که این اهمیت برنامه هایی از این دست را مبرهن تر می سازد.
شهرام خدائی آمار مطالعه در کشور را راضی کننده ندانست و گفت: نبود جایگاه صحیح برای کتاب در سبد خرید خانواده های ایرانی بحرانی است که می بایستی به شکلی عاجل و سریع مدیریت شود.
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