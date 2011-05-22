بازار کتاب دارای "لنگرگاه خیال" شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهاجرت تعدادی از دست‌اندرکاران مطبوعاتی از فلسطین اشغالی و لبنان به انگلستان و مشکلات آنها،‌ فضای اصلی این داستان را تشکیل می‌دهد.

اطرش که خود نویسنده‌ای اردنی- فلسطینی است در این کتاب علاوه بر مصائب مهاجرت، به مسائل روابط مردان و زنان در کشورهای مردسالار شرقی و به‌خصوص مشکلات زنان از نظر عواطف و احساسات می‌پردازد.

در بخشی از "لنگرگاه خیال" می‌خوانیم: از آسمان لندن غم می‌بارد و انتظار در کمین نشسته در رگ‌ها جریان می‌یابد و آن را خرد می‌کند. از جواد خواست و خواهش کرد تا دیر نکند. سلاف همچنان کنار پنجره نشسته و با لحظه‌ها خداحافظی می‌کند. فنجان‌های چای و قهوه پشت سر هم جلوش قرار می‌گیرد، ولی از جواد خبری نیست.

اطرش تاکنون هشت کتاب منتشر کرده است که "لنگرگاه خیال" پنجمین آن است. آخرین اثر وی "آرزوهای آن پائیز" در سال 2010 به چاپ رسید.

کتاب "لنگرگاه خیال" با شمارگان 1000 نسخه در 224 صفحه و به قیمت 4000 تومان منتشر شده است.