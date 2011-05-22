رئیس جمهور قانون بودجه 1390 را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون بودجه 1390 پس از تایید شورای نگهبان، امروز یکشنبه اول خرداد از سوی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

