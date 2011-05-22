پیشرفت فیزیکی 30 درصدی محور مواصلاتی فیروزکوه - سمنان

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، ذکریا صفرزاده ظهر یکشنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از روستای "سرانزا" که همراهی فرماندار فیروزکوه، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان محلی را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین طرحهای در حال اجرای مجموعه راه و ترابری شهرستان فیروزکوه پروژه چهار خطه محور فیروزکوه - سمنان است.



این مسئول ادامه داد: پروژه راهسازی مذکور با وجود نداشتن اعتباری کافی و با تلاشهای مجموعه فرمانداری و نماینده این مردم در مجلس شورای اسلامی در حال احداث است.



وی از پیشرفت فیزیکی 30 درصدی این طرح خبر داد و افزود: با استعانت از درگاه باری تعالی و دعای خیر مردم این طرح با پیشرفت فیزیکی 30 درصدی همچنان مراحل عملیاتی خود را می گذراند.



صفرزاده پیرامون مزایای ایجاد این محور مواصلاتی عنوان کرد: با اتمام محور مواصلاتی فیروزکوه - سمنان توسعه و پیشرفت روزافزون با مناطق مستقر در ردیف نواحی روستایی بخش مرکزی این شهرستان همراه خواهد بود.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.

